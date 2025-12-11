Αυξημένη κίνηση επικρατεί από νωρίς σήμερα Πέμπτη 11/12 σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Oδό.

Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται τους εξής δρόμους:

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Αλεξάνδρας

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15′ – 20′ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως και τον κόμβο της Κηφισίας, όπως και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5′-10′ από κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 11, 2025

