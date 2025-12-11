Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος έκανε αποκαλύψεις στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», για την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά του MEGA «Το Ρετιρέ», στην οποία πρωταγωνιστούσε. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης της σειράς, Γιάννης Δαλιανίδης, ήταν τόσο απαιτητικός στα γυρίσματα που έφταναν στο σημείο πολλοί ηθοποιοί να βάζουν τα κλάματα.

«Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα. Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό, γιατί ήταν ο μύθος που θα μας φωνάξει και εμείς ήμασταν το τίποτα όπου θα έπρεπε να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε. Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει, μάλιστα, τότε ότι μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα ήταν σαν λούνα παρκ. Βέβαια, όχι σε μένα, ποτέ. Θέλω να πω πως ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας, χωρίς όμως να ήμουν εγώ ο κύριος αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

«Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και το λέω αυτό, γιατί μου το είχε πει, οπότε δεν δημιουργούσα προβλήματα. Υπήρχε όμως αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας που τη θεωρούσαμε τότε φυσιολογική και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνη την εποχή. Εμείς μεγαλώσουμε με τους δασκάλους που μας έδερναν με τη βέργα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβερά αυταρχικός, φοβερά απαιτητικός και ήθελε να κάτσεις έτσι ακριβώς, όπως σου το είχε δείξει. Αν έκανες δηλαδή λίγο έτσι το πόδι, τρελαινόταν», συμπλήρωσε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

«Η Γιουλάκη είχε φύγει κλαίγοντας εξαιτίας του Δαλιανίδη»

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό, η Τζόυς Ευείδη που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Το Ρετιρέ» είχε αποκαλύψει ότι η Κατερίνα Γιουλάκη είχε φύγει κλαίγοντας από τα γυρίσματα πολλές φορές εξαιτίας του Γιάννη Δαλιανίδη.

«Ο Δαλιανίδης ήταν Φύρερ, δεν σήκωνε κουβέντα! Είχε φύγει η Κατερίνα Γιουλάκη ουκ ολίγες φορές κλαίγοντας. Ο Δαλιανίδης ήταν το μεγαλύτερο όνομα από όλους. Είχε μάθει να διοικεί τον Φίνο. Την πρώτη νεύρωση την έπαθα στο “Ρετιρέ”, γιατί ήμουν πάντα πολύ αγχωμένη. Το κλίμα ήταν τέτοιο που όλοι έτρεμαν», είχε πει η ηθοποιός στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids».