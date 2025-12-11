Ο αριθμός των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα, που απαρτίζουν το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων, θα ανέλθει στις 133, μέχρι το 2027.

Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δεκατρία σχολεία χαρακτηρίζονται Πειραματικά, με τα εννέα εξ αυτών να προγραμματίζεται να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-27 και τέσσερα το 2027-28.

Για ενίσχυση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων, έκανε λόγο η κ. Ζαχαράκη. «Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως “οδοδείκτες” προόδου και “φάροι” γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: «Τα Πειραματικά Σχολεία είναι χώροι, όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές/τριες βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες».

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε επίσης, ότι η Πολιτεία επενδύει σε μία εκπαίδευση «που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο».

«Η οργανωμένη διασύνδεση και η ενιαία εποπτεία, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο αυτών των σχολείων. Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος», κατέληξε η υπουργός.

Τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων αριθμεί 120 σχολικές μονάδες πανελλαδικά, οι οποίες εντός των επόμενων δυο ετών θα φτάσουν τις 133, στοχεύοντας, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στη διεύρυνση της πρόσβασης περισσότερων μαθητών/τριών «σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στην ενίσχυση ερευνητικών και πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και στην υποστήριξη νέων παιδαγωγικών πρακτικών».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα και με το σχετικό ΦΕΚ (6656/10.12.2025), τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά και θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας

8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου

7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας

5ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Από το σχολικό έτος 2027-2028 θα λειτουργήσουν τα εξής Πειραματικά Σχολεία:

4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου

4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια

Στην εν λόγω Υπουργική Ααπόφαση, ορίζονται επίσης οι ομάδες των διασυνδεμένων σχολικών μονάδων με κοινό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ). Έτσι, οι νέες ομάδες διασυνδεδεμένων σχολείων θα είναι οι εξής:

– Αλεξανδρούπολη: το 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης και το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

– Χαλάνδρι: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου.

– Νέα Ιωνία: το 5ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης.

– Ταύρος: το 4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ταύρου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ταύρου.

– Φλώρινα: το 3ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας.

– Ζάκυνθος: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζακύνθου.

– Κέρκυρα: το 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας με το 7ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας -Αθηναγόρειο- και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.

– Καρδίτσα: το 5ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.