Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στο σπίτι του σε συνοικία των Ιωαννίνων, βρέθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ένας 34χρονος άνδρας.

Ο θάνατος του 34χρονου αποκαλύφθηκε όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ανησύχησε καθώς είχε καιρό να επικοινωνήσει μαζί του και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οπως αναφέρει το epirus-tv.news.gr, οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τον νεαρό άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του.

Απαντήσεις για τον χρόνο και τα ακριβή παθολογικά αίτια θανάτου του 34χρονου με καταγωγή από περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.