Τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να καθησυχάσει τους συμπαίκτες του σχετικά με τις φήμες που τον περιβάλλουν, η νέα επιχειρηματική του κίνηση στη Νέα Υόρκη άναψε ξανά τη συζήτηση που τον συνδέει με τους Νικς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε πριν λίγες ημέρες η απόφασή του να διαγράψει από το Instagram όλες τις φωτογραφίες που αφορούσαν τους Μπακς, κίνηση που άνοιξε τον κύκλο των σεναρίων για την επόμενη ημέρα του. Από τότε οι εικασίες πληθαίνουν, ενώ το μέλλον του στο Μιλγουόκι παραμένει αβέβαιο, την ώρα που ο ίδιος συνεχίζει την αποθεραπεία του ώστε να επιστρέψει στη δράση σε περίπου έναν μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, νέα διάσταση έδωσε πρόσφατα ο Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκαλύπτοντας πως ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Μπακς για το τι είναι καλύτερο για την καριέρα του. Το ερώτημα, όπως αναφέρει, είναι αν ο δύο φορές MVP θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία του με τα «Ελάφια» ή να αναζητήσει νέο προορισμό.

Αν και τα σενάρια ενισχύονται καθημερινά, ο Γιάννης αποφάσισε να μιλήσει στους συμπαίκτες του, παρότι βρίσκεται εκτός δράσης. Ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία είναι η παρουσία του στους Μπακς και η προσπάθειά του να βελτιώνεται, ενώ σημείωσε ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει πλήρως.

H επένδυση στη Νέα Υόρκη

Πάντως, μία πρόσφατη επενδυτική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο άναψε ξανά τις συζητήσεις που τον συνδέουν με τους Νικς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ προχώρησε στην αγορά μιας πολυκατοικίας 26.902 τετραγωνικών ποδιών στην οδό Clarkson Avenue 111, στο Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, έναντι 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ακίνητο είναι οκταώροφο, περιλαμβάνει 28 διαμερίσματα και, σύμφωνα με τα στοιχεία, η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταχωρήθηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου. Πωλητές εμφανίζονται οι Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιγκ, ενώ το κτίριο έχει ανεγερθεί το 2018. Η περιοχή Prospect Lefferts Gardens, είναι ένα σημείο που τα τελευταία χρόνια προσελκύει έντονο ενδιαφέρον λόγω της γειτνίασης με το Prospect Park και της συνεχούς βελτίωσης των συγκοινωνιών. Ενώ, το ενοίκιο σε αυτή την περιοχή ανέρχεται και έως τα 3.000 ευρώ. Όλα τα διαμερίσματα είναι rent-regulated, κάτι που εξασφαλίζει σταθερή πληρότητα, μικρότερο επενδυτικό ρίσκο και σταθερή ροή εσόδων σε περιόδους αστάθειας της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο έγκυρος Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN είχε αποκαλύψει πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στο παρασκήνιο σχετικά με την επιθυμία του Γιάννη να ζητήσει trade και τον ιδιαίτερο ρόλο των Νικς σε αυτή την υπόθεση. «Οι Μπακς τηλεφώνησαν στους Νικς για να ακούσουν μια πρόταση για τον Γιάννη, επειδή ο ίδιος είχε πει: “Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς.” … Ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.