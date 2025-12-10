Μια γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν μοιράστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς του ακόλουθους, δημοσιεύοντας μέσω Instagram story μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση, Κώστα και Άλεξ, αλλά και τον πατέρα τους, Τσαρλς, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το ελληνικό τραγούδι «Εξαιρέσεις».

Την ίδια στιγμή, στο NBA TV ο Κρις Χέινς αποκάλυψε πως ο Greek Freak είχε πρόσφατα μια ουσιαστική συζήτηση με ορισμένους από τους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς. Όπως μεταφέρθηκε, ο Αντετοκούνμπο θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία της συγκέντρωσης στο παιχνίδι και της αποφυγής εξωτερικών αποσπάσεων, ειδικά σε μια περίοδο που η ομάδα προσπαθεί να βρει σταθερότητα.

Ο Χέινς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Ελληνας φόργκουορντ μίλησε πρόσφατα σε μερικούς συμπαίκτες του για να τονίσει την ανάγκη να μείνουν προσηλωμένοι στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωγενείς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μήνυμά του ήταν ότι βρίσκεται εδώ, θέλει να βελτιωθεί και να φέρει ξανά το παιχνίδι του στο υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, αναγνώρισε πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον.»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αντετοκούνμπο αισθάνθηκε πως είχε έρθει η στιγμή να μιλήσει ανοιχτά. Πλέον, μένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στους επόμενους μήνες για τον ίδιο και τους Μπακς.