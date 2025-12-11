Τη νίκη που θα τον σταθεροποιήσει στην πρώτη 24άδα της league phase του Europa League και θα τον κρατήσει «ζωντανό» στη μάχη για την οκτάδα αναζητά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λουντογκόρετς στις 19:45 (Cosmote Sport 3) στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μια ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση και νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη (3-1). Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς. Έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της Super League με δέκα νίκες και παρέμεινε δεύτερος στη βαθμολογία.

Στην Ευρώπη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να κάνει ακόμα ένα βήμα πρόκριση από την 5η αγωνιστική, μένοντας στο 1-1 απέναντι στη Μπραν. Παρ’ όλα αυτά, οι εντυπωσιακές νίκες επί της Λιλ (3-4) και της Γιουνγκ Μπόις (4-0) έχουν δημιουργήσει ισχυρή βάση για την πρόκριση. Τον Ιανουάριο, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο απαιτητικά παιχνίδια στο Europa League: με την Μπέτις στην Τούμπα και τη Λυών εκτός έδρας. Σοβαρό πλήγμα στην επίθεση, ο Γιακουμάκης υπέστη θλάση και αναμένεται να επιστρέψει τον Ιανουάριο. Εκτός δράσης είναι επίσης οι Μιχαηλίδης, Πέλκας και Σάστρε.

Στον αντίποδα, η Λουντογκόρετς προέρχεται από μια μεγάλη έκπληξη στην προηγούμενη αγωνιστική, καθώς επικράτησε 3-2 της Θέλτα σε ένα ιδιαίτερα «ανοιχτό» παιχνίδι, κρατώντας ζωντανές τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη αστάθεια φέτος. Η αλλαγή προπονητή έχει βελτιώσει κάπως την εικόνα της, χωρίς όμως να έχει διορθώσει όλα τα ζητήματα. Το έδειξε και στο πρόσφατο εντός έδρας 1-1 με τη Σλάβια Σόφιας και η κυριαρχία της στο βουλγαρικό πρωτάθλημα πλησιάζει στο τέλος… Εκτός συνόρων μετρά δυο νίκες στη League Phase. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα παίξει εκτός έδρας με τη Ρέιντζερς και εντός με τη Νις.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ