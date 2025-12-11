Για την πιο τραγική στιγμή της ζωής του μίλησε στο Στρασβούργο, κατά την παρουσίαση ντοκιμαντέρ αφιερωμένων στα παιδιά της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 11χρονος Ρόμαν Ολεκσίβ, ο οποίος επέζησε από βομβαρδισμό το 2022.

Το αγόρι από την Ουκρανία, που έχει βιώσει με τον πιο σκληρό τρόπο τη φρίκη του πολέμου και έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, θυμήθηκε τις στιγμές που εκείνος και η μητέρα του έπεσαν θύματα πυραυλικής επίθεσης στη Βίννιτσα. Η μητέρα του, ωστόσο, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου και μπόρεσα να της πω αντίο», είπε με φωνή που έτρεμε. Στο σημείο αυτό, η διερμηνέας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της και σταμάτησε να μιλά, με έναν συνάδελφό της να σπεύδει να συνεχίσει τη μετάφραση.

💔 Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy



The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia.



“It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Ο Ρόμαν έχασε τη μητέρα τον Ιούλιο 2022 και ο ίδιος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση. Από τότε έχει περισσότερα από 30 χειρουργεία και μια μακρά περίοδο θεραπείας και αποκατάστασης. Παρά τις δυσκολίες, το παιδί κατάφερε να επιστρέψει στο σχολείο, στον χορό και τη μουσική, δραστηριότητες που έκανε και πριν την επίθεση.

Η ιστορία του Ρόμαν

Ο Ρόμαν και η μητέρα του, Χαλίνα, στις 14 Ιούλιου του 2022 περίμεναν για το ραντεβού τους με τον γιατρό στη Βίννιτσα της Ουκρανίας, όταν πύραυλοι χτύπησαν την κλινική.

Συνολικά 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Στους νεκρούς περιλαμβανόταν και η Χαλίνα, ενώ ο 8χρονος τότε Ρόμαν σώθηκε, αν και έφερε βαριά εσωτερικά τραύματα και εγκαύματα στο 45% του σώματός του.

Ο Ρόμαν μεταφέρθηκε μέσα σε λίγες ημέρες στη Γερμανία για εξειδικευμένη περίθαλψη μέσω ενός προγράμματος ιατρικής διακομιδής που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων κρατών μελών του ΠΟΥ.

Η ιστορία του αποτυπώθηκε και σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Romchyk», εμπνευσμένη από τη δική του επιθυμία να γίνει χορευτής.

Η ταινία γυρίστηκε από φοιτητές του Goldsmiths, University of London, μέσα και γύρω από την πανεπιστημιούπολή τους, στο New Cross.