Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, καθώς το πρωί της Τετάρτης συνελήφθη ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός τόσο για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του θείου του, στις 7 Σεπτεμβρίου, όσο και για τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου.

Η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη, φανερά συντετριμμένη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και δήλωσε πως βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση που όπως είπε «ένα συγγενικό της πρόσωπο εμπλέκεται στη δολοφονία του θείου της».

«Είμαι συντετριμμένη και σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση που ένα συγγενικό μας πρόσωπο φέρεται να έχει εμπλοκή ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του πολυαγαπημένου μου θείου, τον οποίο είχα σαν πατέρα μου», δήλωσε συγκεκριμένα η Αμαλία Τομαρά, ενώ τόνισε πως ο 34χρονος ξάδερφός της προσπάθησε να στρέψει τις υποψίες στον ανήλικο γιο της.

«Περάσαμε πολύ άσχημα τις πρώτες ημέρες καθώς το συγκεκριμένο πρόσωπο προσπάθησε να στρέψει τις υποψίες στον ανήλικο γιο μου, ο οποίος», όπως δήλωσε η ίδια, «πλέον αντιμετωπίζει πρόβλημα και με το σχολείο και παρακολουθείται από ψυχολόγο».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως δέχθηκε μεγάλη επίθεση από τον φερόμενο ως ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας αλλά και από τη μητέρα του και θεία της, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσουμε να βγαίνουμε στα κανάλια.

Όπως είπε συγκεκριμένα η κ. Τομαρά: «Ο ξάδερφός μου με απείλησε την ημέρα που έδωσα την κατάθεσή μου στους δικηγόρους των φερόμενων συνεργών του. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε θα δείτε τι θα πάθετε κι εσείς και τα κανάλια και εννοούσε τον κύριο Ευαγγελάτο».

Τέλος, η κ. Τομαρά εκτίμησε πως και ο ξάδερφός της είναι θύμα άλλων προσώπων που βρίσκονται πάνω και από τον εμπλεκόμενο επιχειρηματία.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η δικηγόρος της Αμαλίας Τομαρά, Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία αποκάλυψε από την πλευρά της ότι υπάρχουν ακόμα απειλές και από άλλα πρόσωπα, εκτός οικογένειας, τόσο προς την ίδια όσο και προς την πελάτισσά της. «Μας απειλούν, μας λένε να μην βγούμε ξανά στην τηλεόραση ξανά», είπε.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε καμία σφαίρα και έτσι κατάφερε να ξεφύγει προς την τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή αντιφάσεις στα λεγόμενά του, όμως μέχρι εκείνη την ώρα τίποτα δεν τον συνέδεε με το διπλό φονικό.

Στις 14 Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι δύο αναβάτες της μηχανής, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.