Οικονομίες μιας ζωής έχασε ένας 60χρονος που έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώς ξόδεψε περισσότερα από 105.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι πραγματοποιεί επενδύσεις στο Λονδίνο. Επιπλέον, για κάθε συναλλαγή οι επιτήδειοι τού έκοβαν και απόδειξη.

Ο άνδρας ηλικίας 60 ετών μιλώντας στο Mega, περιέγραψε πως «μέσα στο διαδίκτυο είδα μία διαφήμιση της… (τράπεζα) ότι μπορούμε να επενδύσουμε και με τεχνητή νοημοσύνη. Άφησα το τηλέφωνό μου και μετά από μία – δύο ώρες επικοινώνησαν μαζί μου. Ξεκινήσαμε με 500 ευρώ. Επικοινωνούσαμε σχεδόν κάθε μέρα. Και ξεκινήσανε με κάτι μικροποσά που υποτίθεται ότι κερδίζεις. Μετά από δυο – τρεις μέρες, έβαλα άλλα δύο χιλιάρικα».

Όπως ανέφερε το θύμα στις «Εξελίξεις Τώρα», το κύκλωμα ήταν τόσο καλοστημένο που έδινε στον πελάτη όλα τα πρωτόκολλα φερεγγυότητας. Αποδείξεις, πλατφόρμες, λογαριασμοί, όλα έμοιαζαν να συμφωνούν με το γράμμα του νόμου.

«Μου έδινε οικονομικές συμβουλές, θα επενδύσουμε μέχρι τώρα εδώ, μέχρι τώρα εκεί. Λέω ρε παιδιά, μέχρι πού θα πάει το να επενδύουμε, γιατί άρχισαν να φεύγουν ύστερα ποσά διάφορα. Τα δύο γίναν πέντε χιλιάρικα, τα πέντε γίναν δέκα στις επόμενες καταθέσεις. Μέχρι και 15 υπήρχε κατάθεση. “Αφού τα βλέπεις”, λέει, “ότι κερδίζουμε”».

«Μου πήραν 105.000 ευρώ»

Η πλατφόρμα τους είναι άρτια οργανωμένη. Είχαν απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Οι απατεώνες είχαν τον τρόπο να χειραγωγήσουν ακόμη και τον πιο καλά ενημερωμένο επενδυτή μιλώντας του καθημερινά στο τηλέφωνο και καθοδηγώντας τον προς το υποτιθέμενο συμφέρον του.

«Ήταν τόσο πειστικό και η καθημερινή επαφή. Τους είπα “ρε παιδιά, τα χρήματα γίναν πολλά θέλω να βγάλω”. Λέει “όχι τώρα θα περιμένεις”. Λέω ‘μέχρι πότε θα περιμένω το αργότερο;’. Λέει “το αργότερο θα είναι 7 Αυγούστου, θα σηκώσεις όλο το κεφάλαιο”. Γιατί λέει τότε θα ανακοινώσει μέτρα ο Τραμπ. Μετά από 8 – 9 εμβάσματα που είχα στείλει, με παίρνουν απ’ την τράπεζά μου ότι μάλλον έχετε πέσει θύμα απάτης κι έχουμε μπλοκάρει το ebanking σας», είπε το θύμα της απάτης.