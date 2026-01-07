Ένας τεράστιος τόνος bluefin, με μέγεθος και βάρος αντίστοιχο μιας μοτοσικλέτας, αγοράστηκε σε δημοπρασία από τον ιδιοκτήτη αλυσίδας σούσι, γνωστό ως «Βασιλιάς του Τόνου», Κιοσί Κιμούρα, για περίπου 2,95 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τόνος, βάρους 243 κιλών πωλήθηκε στην ετήσια δημοπρασία της αγοράς ψαριών Toyosu στο Τόκιο στην εταιρεία Kiyomura Corp, η οποία διαχειρίζεται το εστιατόριο Sushi Zanmai και ανήκει στον Κιμούρα.

Ο Κιμούρα κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει ο ίδιος το 2019, όταν είχε αγοράσει έναν τόνο bluefin 278 κιλών για περίπου 2,1 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συγκεκριμένη ψαριά αναμένεται να πωληθεί μέχρι και 13.360 δολάρια ανά κιλό.

Ο Κιμούρα δήλωσε ότι ήλπιζε να κρατήσει χαμηλή την τιμή, αλλά «η τιμή εκτοξεύτηκε πριν το καταλάβεις».

«Είναι εν μέρει για καλή τύχη. Αλλά όταν βλέπω έναν όμορφο τόνο, δεν μπορώ να αντισταθώ. Δεν τον έχω δοκιμάσει ακόμη, αλλά πρέπει να είναι υπέροχος», πρόσθεσε.

Στην Ιαπωνία, οι τόνοι bluefin θεωρούνται το απόλυτο σύμβολο κύρους και υψηλής κοινωνικής θέσης, αλλά και δημοφιλής επιλογή κουζίνας για πελάτες υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με την Fish Society.

Ο συγκεκριμένος τόνος αλιεύτηκε στα ανοιχτά της Ομά, μια πόλη στην επαρχία Αομόρι, η οποία φημίζεται για την παραγωγή μερικών από τα καλύτερα ψάρια της χώρας. Η περιοχή της Αομόρι διαθέτει θαλάσσια είδη τόσο από κρύα όσο και από ζεστά ρεύματα, όπως αχιβάδες και γλώσσες, και αποτελεί ηγέτιδα στον τομέα της αλιείας στην Ιαπωνία.

Οι τιμές για τους τόνους που προέρχονται από τα νερά της Ομά παραμένουν σταθερά υψηλές, σύμφωνα με την nypost.

Η Onodera Group, μια άλλη αλυσίδα σούσι που διαχειρίζεται αρκετά εστιατόρια με αστέρια Michelin, είχε αγοράσει έναν τόνο βάρους 276 κιλών στην περσινή δημοπρασία. Η εταιρεία συναγωνίζεται συστηματικά την Kiyomura Corp στις ετήσιες δημοπρασίες, αν και έχει καταβάλει τα μεγαλύτερα ποσά μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι τόνοι bluefin χαρακτηρίστηκαν ως ευάλωτο είδος το 2014 λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπεραλίευσης, αλλά ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί σταδιακά χάρη στις προσπάθειες διατήρησης, σύμφωνα με τη National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).