Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από άστατο καιρό, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους, με έντονη επιρροή σε περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, αλλά και σε τμήματα της Μακεδονίας, Θράκης και του Αιγαίου.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία μέσα στην ημέρα, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ενώ πρόσκαιρα χιονόπτωση θα υπάρξει και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με πιθανότητα παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου τα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δυτική χώρα, από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί αλλά εξασθενούν σταδιακά. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται το πρωί στα ηπειρωτικά, συνοδευόμενη από παγετό.

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου ο καιρός γίνεται ξανά άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά–βόρεια και στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα βόρεια τμήματα της χώρας.

🎯 ✅Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.… pic.twitter.com/waNiMvqhVJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 7, 2026

Σε ισχύ έκτακτο δελτίο

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (07-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

α. Στην Ήπειρο

β. Στην Αιτωλοακαρνανία

γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.