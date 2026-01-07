Ο 92χρονος ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερστιν, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει καταστήσει σαφές ότι η πίστη και οι αξίες του διαμορφώνουν τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Στο γραφείο του στο Μανχάταν, έχει αναρτήσει μια φράση από την Τορά: «Τζεδέκ, τζεδέκ τιρντόφ», «Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη να επιδιώκετε».

Ως Ορθόδοξος Εβραίος με μακρά θητεία στο δικαστικό σώμα, ο Χέλερστιν έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς η πίστη του επηρεάζει την προσέγγισή του στη Δικαιοσύνη. Τη Δευτέρα, με την έναρξη της δίκης του Μαδούρο, τόνισε ότι επιδιώκει μια δίκαιη δίκη για τον ανατραπέντα ηγέτη της Βενεζουέλας, ο οποίος την ίδια μέρα δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας.

«Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η πρόθεσή μου», δήλωσε ο Χέλερστιν.

Ορισμένοι νομικοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την ηλικία του δικαστή, υποστηρίζοντας ότι η μακρά διάρκεια της διαδικασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η υπόθεση θα κρατήσει αρκετά. Ο Χέλερστιν πιθανόν να μην είναι σε θέση να την ολοκληρώσει», επισημαίνει ο Νιάμα Ραχμάνι, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Ο Χέλερστιν δεν προχώρησε σε σχόλια χθες, Τρίτη, παρά το σχετικό αίτημα.

Την έβδομη μέρα συλλογίζεται

Σε ένα podcast του 2020, ο δικαστής αποκάλυψε ότι προγραμματίζει τις ακροάσεις για ποινές τις Παρασκευές, ώστε να αφιερώνει το Σάββατο, το εβραϊκό Σάββατο, στη σκέψη και την αναλογιστική αξιολόγηση της ποινής που επέβαλε.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει λάβει αποφάσεις κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δεν δίστασε να επικρίνει δικηγόρους που, κατά την κρίση του, δεν υπηρέτησαν σωστά τα συμφέροντα των πελατών τους.

Σε άρθρο του 2013 σε νομική επιθεώρηση, περιέγραψε την αντίδραση ορισμένων δικηγόρων όταν απέρριψε έναν διακανονισμό 675 εκατομμυρίων δολαρίων για τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης δράσης που τραυματίστηκαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Οι δικηγόροι τον κατηγόρησαν για «κατάχρηση εξουσίας», αλλά ο Χέλερστιν τόνισε ότι είχε την εξουσία να απορρίψει τη συμφωνία ως ανεπαρκή. Τελικά, οι δικηγόροι παρουσίασαν νέο διακανονισμό που πρόσθετε 125 εκατομμύρια δολάρια για τα θύματα.

«Είναι ένας άνθρωπος με ισχυρές πεποιθήσεις και επιδιώκει να βρει έναν τρόπο να εναρμονίσει τον νόμο με το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που έχει παρακολουθήσει την πορεία του.

Ο Χέλερστιν έχει μιλήσει ανοιχτά για την επίδραση των εβραϊκών αξιών στη δικαστική του φιλοσοφία. «Ως δικαστής και ως Εβραίος, θεωρώ ότι όλα όσα κάνω εκφράζουν τον Θεό και επηρεάζουν την εικόνα του», έγραψε στο άρθρο του 2013.

Στο podcast του 2020, τόνισε ότι ήταν «το πρώτο ορθόδοξο αγόρι που προσλήφθηκε από εβραϊκή ή μη εβραϊκή εταιρεία στη Νέα Υόρκη». «Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έπειτα από εμένα υπήρξαν άλλοι, και κάποιοι μου πίστωσαν ότι έσπασα την παράδοση», σχολίασε.

Πριν διοριστεί ομοσπονδιακός δικαστής από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 1998, ο Χέλερστιν είχε ήδη μακρά καριέρα. Από το 1957 έως το 1960 υπηρέτησε στο Σώμα Νομικών Συμβούλων των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια εντάχθηκε στην εταιρεία Stroock & Stroock & Lavan, όπου ασκήθηκε για πολλά χρόνια.

Κριτική στα νομικά τερτίπια του Τραμπ

Σε μία υπόθεση που συγκλόνισε το κοινό το 2020, διέταξε την αποφυλάκιση του πρώην δικηγόρου του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να ανακαλέσει τον κατ’ οίκον περιορισμό του. Ο Χέλερστιν αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκδικούνταν τον Κόεν για το βιβλίο που είχε γράψει.

Το 2023, απέρριψε αίτημα του Τραμπ να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο η υπόθεση σχετικά με την εξαγορά της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Τελικά, ο Τραμπ δικάστηκε σε πολιτειακό δικαστήριο και κρίθηκε ένοχος για 34 κακουργήματα.

Τον Μάιο του 2025, ο Χέλερστιν απέρριψε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει νόμο πολεμικής περιόδου για να στείλει υποτιθέμενα μέλη συμμοριών στη Βενεζουέλα, κρίνοντας ότι στερήθηκαν αδικαιολόγητα το δικαίωμα στη δίκη.

«Εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε και συμπλήρωσε: «Άνθρωποι εκδιώκονται από τη χώρα λόγω των τατουάζ τους».