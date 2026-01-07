Την έρευνα της Αστυνομίας προκάλεσε το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και το οποίο απεικονίζει γυναίκα αστυνομικό να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το επίμαχο βίντεο έφτασε με μέιλ πριν από δύο ημέρες στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Στην ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν αρχικά εάν το βίντεο είναι αληθινό, αλλά και το πότε και πού σημειώθηκε το περιστατικό.

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», αναφέρει η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.