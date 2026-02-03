Κινητοποίηση στις Αρχές, έχει προκαλέσει η εξαφάνιση δύο κοριτσιών, ηλικίας 5 και 9 ετών, από την περιοχή του Κορυδαλλού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

Στις 02/02/2026, και ώρα 15.00, εξαφανίστηκαν οι ανήλικες Παναγιώτα Κάτσαρη και Αθανασία Καραχάλιου, από τον Κορυδαλλό Αττικής και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε σήμερα 02/02/2026 κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, ροζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Η Αθανασία Καραχάλιου έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ, έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.