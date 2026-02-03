«Κότα» χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση που της έκανε ο υπουργός Υγείας, αν και στη συνέχεια το απέσυρε γιατί όπως είπε «είναι παρομοίωση για ζωάκι».

Αρχικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο, αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ. Προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα» και συνέχισε: «Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση. Ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα». «Είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω», είπε στη συνέχεια μιλώντας στο Kontra Channel.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε για τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Πρόκειται για ένα ακροδεξιό πρόσωπο. Αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής του Πολυτεχνείου, αρνητής της γενοκτονίας στη Γάζα, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών. Είναι ένα ακραίο πρόσωπο που δεν συγκινείται με τίποτα από αυτά που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα πρόσωπα αυτά – για την φασιστική τους συμπεριφορά και την σεξιστική – πρέπει να το καταλάβουν με τον δικαστικό τρόπο», δήλωσε.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ έγραψε «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».