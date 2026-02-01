Στην πρωινή εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» τοποθετήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο της δημόσιας αναφοράς του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, στη μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η απόφασή της να κινηθεί νομικά δεν ήταν ούτε παρορμητική ούτε επικοινωνιακή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου δημόσιων επιθέσεων και συκοφαντικών αναφορών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι επειδή πρόσωπα όπως ο Γεωργιάδης νομίζουν ότι λασπώνοντας και συκοφαντώντας καθαρούς ανθρώπους μπορούν να υπάρχουν στο πολιτικό στερέωμα, θα καταλάβει και αυτός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι αφού θέλει να συκοφαντεί και να πετάει λάσπη, θα αντιμετωπίσει και τις συνέπειες. Και θα τον δούμε τι παλικάρι είναι όταν θα έρθει η άρση ασυλίας του στην Ολομέλεια, τι θα κάνει τότε, γιατί από παλικαρισμούς και «νταηλίκια» χορτάσαμε. Η μήνυση ήταν οφειλόμενη, έπρεπε και νωρίτερα να έχει γίνει, αλλά έχουμε και δουλειές. H μήνυση είναι για όλη την χυδαιότητα που εκτοξεύει ο Γεωργιάδης και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας εναντίον μου και νομίζω ότι θα δώσω έτσι ένα καλό παράδειγμα και σε άλλα πρόσωπα που υφίστανται συκοφαντία και επίθεση και χυδαιότητα, να μην αφήνουν ανυπεράσπιστη την προσωπικότητά τους. Είναι προφανές ότι το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σε πανικό, δεν έχω άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι κάνει ένα τέτοιο βίντεο και αποκαλύπτει ότι έχει κάποια ειδική μεταχείριση. Διότι εγώ δεν την ανακοίνωσα τη μήνυση, την είχα κάνει πράγματι το βράδυ της 29ης Γενάρη, δεν τη δημοσιοποίησα και με κάποιο περίεργο τρόπο».

«Προνομιακή σχέση κυβερνητικών στελεχών με την αστυνομία»

Η ίδια επεσήμανε ότι η ενημέρωση του υπουργού για τη μήνυση δεν έγινε με θεσμικό τρόπο, αλλά μέσω ιδιωτικής πληροφόρησης από το ΑΤ Εξαρχείων, γεγονός που – όπως υποστήριξε – ενισχύει τις καταγγελίες της περί προνομιακής σχέσης κυβερνητικών στελεχών με την αστυνομία. Υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε καμία αυτόφωρη διαδικασία και έθεσε ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης, σημειώνοντας πως τόσο ο αρμόδιος υπουργός όσο και ο πρωθυπουργός οφείλουν απαντήσεις. Παράλληλα, έκανε λόγο για αποκάλυψη ενός «παρακράτους» που, όπως είπε, λειτουργεί εις βάρος των πολιτών:

«…από τον πανικό του αποκάλυψε το παρακράτος το οποίο καταγγέλλουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και την εργαλειοποίηση της αστυνομίας από την κυβέρνηση, που αντί να μεριμνά για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, μεριμνά για «κιπατζήδικου» τύπου λειτουργίες και για βία και καταστολή εναντίον των πολιτών».

Αναφερόμενη στην τραγωδία της Βιολάντα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από το κρίσιμο ζήτημα των ευθυνών. Όπως τόνισε «ο συγκεκριμένος κύριος, το πιο σοβαρό στο οποίο πρέπει να απαντήσει και από εκεί θέλει να αντιμεταθέσει και να αντιπερισπάσει την προσοχή, είναι το εξής: Ότι με το που έγινε ένα πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα και σκοτώθηκαν 5 γυναίκες εν ώρα εργασίας…».

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποδομούν πλήρως την εικόνα της «υπόδειγμα επιχείρησης» και μίλησε για πολιτικές πλάτες και σοβαρές παραλείψεις που έθεσαν σε κίνδυνο εργαζόμενους και επισκέπτες.

«Δεν στηρίζομαι στις δημοσκοπήσεις»

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν την Πλεύση Ελευθερίας σε υψηλές θέσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν καθορίζει τη στρατηγική της με βάση τα ποσοστά: «Δεν στηρίζομαι στις δημοσκοπήσεις».

Όπως εξήγησε, το βάρος για το κόμμα της δίνεται στη διαρκή επαφή με την κοινωνία, στη στήριξη της νέας γενιάς και στη διάθεση ανθρώπων που έφυγαν στο εξωτερικό να επιστρέψουν, παρά τις βαθιά ριζωμένες παθογένειες που – όπως είπε – αποκαλύπτονται ακόμη και σήμερα σε θεσμικά πεδία όπως η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας σε ερωτήματα για ενδεχόμενη πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της δεν αισθάνεται απειλή και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αντιθέτως, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραμένει προσκολλημένη στην εξουσία, παρά την – όπως είπε – απώλεια κοινωνικής νομιμοποίησης, και υποστήριξε ότι ο φόβος ελέγχου για διαφθορά και διασπάθιση δημοσίου χρήματος καθοδηγεί τη στάση της.

«Θεωρίες συνωμοσίας»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των Τεμπών, δηλώνοντας αποφασισμένη να διαφυλαχθεί ο αγώνας των οικογενειών των θυμάτων: «Να διαφυλάξουμε τον αγώνα των Τεμπών».

Η ίδια υπενθύμισε τον ρόλο της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων και μίλησε για μια ενεργή, σε εξέλιξη μάχη, με κρίσιμες δικαστικές διαδικασίες και σοβαρές καταγγελίες για απόπειρα συγκάλυψης. Όπως είπε, η προσπάθεια απαξίωσης των στοιχείων και μετατροπής τους σε «θεωρίες συνωμοσίας» δεν θα περάσει.

Κλείνοντας, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο ζήτημα των αμβλώσεων και στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, επαναλαμβάνοντας με κατηγορηματικό τρόπο τη θέση της:

«Είναι δεδομένο ότι δεν διαπραγματευόμαστε ζητήματα τα οποία είναι κατακτημένα δικαιώματα».

Τόνισε ότι το δικαίωμα της γυναίκας στην αυτοδιάθεση του σώματός της είναι αποτέλεσμα αγώνων και θυσιών και δεν μπορεί να τεθεί σε διαβούλευση ή πλειοψηφική ψηφοφορία, υπογραμμίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς καμία υποχώρηση.