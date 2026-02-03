Το Μπέλφαστ είναι ένας προορισμός που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όμως σίγουρα είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία που αξίζει κανείς να τη ζήσει μια φορά στη ζωή του.

Η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, με την ιδιαίτερη αισθητική και αύρα, βρίσκεται στην κοίτη του ποταμού Λαγκάν και αποτέλεσε σημαντικό βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης. Εξάλλου, εδώ κατασκευάστηκε και ο θρυλικός Τιτανικός, ενώ υπάρχει και μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία του διάσημου κρουαζιερόπλοιου, από το ξεκίνημα ως το ναυάγιό του.

Τα πανέμορφα φυσικά αξιοθέατα και τα Βικτωριανά κτίρια με τα περίτεχνα γλυπτά, πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα, εντυπωσιάζουν όσους την επισκέπτονται. Τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης, όπως η βιβλιοθήκη και το δημαρχείο, οι καθεδρικοί ναοί, οι γκαλερί και τα πάρκα, είναι must προορισμοί, ενώ το Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Μπέλφαστ αποτελεί απαύγασμα αρχιτεκτονικής. Το κέντρο είναι γεμάτο εστιατόρια αλλά και παραδοσιακές ιρλανδικές παμπ.

Ανάμεσα στα σημαντικά αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτεί κανείς και σίγουρα θα εντυπωσιαστεί, είναι ο Τοίχος της ειρήνης, που χτίστηκε τη δεκαετία του ’70 από τη βρετανική κυβέρνηση για να χωρίσει τις καθολικές και τις προτεσταντικές περιοχές, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την αυξανόμενη βία των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ακόμα, σημαντικό αξιοθέατο είναι το Maritime Mile, τα ναυπηγεία του Τιτανικού που απέχουν από το κέντρο της πόλης περίπου τριάντα λεπτά με τα πόδια. Στην ίδια συνοικία του Τιτανικού θα συναντήσεις και το διάσημο Big Fish. Πρόκειται για έναν σολομό μήκους 10 μέτρων που κατασκευάστηκε το 1999. Τα μπλε λέπια του είναι κεραμικά πλακάκια που περιγράφουν διαφορετικές σκηνές από την ιστορία της πόλης. Ο θρύλος λέει πως αν το φιλήσεις, θα γίνεις σοφότερος.

