Ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για «ζημίες και τόκους» απαιτεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όπως διεμήνυσε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, αντιδρώντας σε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την αξίωση το περίβλεπτο πανεπιστήμιο –στο οποίο προσάπτει αντισημιτισμό και προκατάληψη- να πληρώσει πρόστιμα.

«Ζητάμε τώρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ζημιές και δεν θέλουμε να έχουμε πλέον καμία σχέση στο μέλλον με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατηγορώντας το Χάρβαρντ, όπως και άλλα κορυφαία αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι προωθούν την «ιδεολογία woke», και ότι δεν προστάτευαν επαρκώς τους Εβραίους φοιτητές τους στις διαδηλώσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης, η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, απαιτώντας ως αποζημιώσεις ιλιγγιώδη ποσά.

Το χθεσινό δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει πίσω, αποσύροντας την αξίωσή του το αρχαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ να πληρώσει 200 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της αντίστασης που πρόβαλε.

Τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ δήλωνε ότι οι διαπραγματεύσεις όδευαν σε ολοκλήρωση και ότι η συμφωνία προέβλεπε ότι το πανεπιστήμιο θα πλήρωνε 500 εκατ. δολάρια, εν μέρει για να ανοίξουν επαγγελματικές σχολές.

Το πανεπιστήμιο σκόπευε να παρέχει «επαγγελματική κατάρτιση» αλλά «αυτό απορρίφθηκε καθώς ήταν εντελώς ανεπαρκές και δεν πρόκειται, κατά την άποψή μας, να έχει επιτυχία», ανέφερε χθες βράδυ ο Τραμπ.

«Πρόκειται απλούστατα για τρόπο ώστε το Χάρβαρντ να γλιτώσει την καταβολή μεγάλου ποσού, 500 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, που θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερο, με δεδομένες τις σοβαρές και ειδεχθείς παρανομίες» του πρυτανείου, υποστήριξε.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στο Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια της περίβλεπτης Ivy League, αποσύροντας τις χρηματοδοτήσεις τους από το ομοσπονδιακό κράτος αφού τα κατηγόρησε πως άφησαν ανεξέλεγκτες τις διαδηλώσεις που βάλλονταν εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ή, γενικότερα, ότι είναι εστίες προοδευτισμού και αμφισβήτησης.

Το πανεπιστήμιο Κολούμπια δέχτηκε να πληρώσει 200 εκατ. δολάρια το καλοκαίρι και υποσχέθηκε να τηρήσει κανόνες που του απαγορεύουν να παίρνει υπόψη την εθνική καταγωγή στις εγγραφές και στις προσλήψεις. Το πανεπιστήμιο στην Πενσιλβάνια, που ανήκει επίσης στην Ivy League, υποχώρησε στις πιέσεις ανακοινώνοντας ότι θα απαγορεύσει στις διεμφυλικές να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα.