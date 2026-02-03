Ένα αυστηρό και κλιμακούμενο πλαίσιο αντίδρασης απέναντι σε ενδεχόμενες παραβιάσεις εκεχειρίας από τη Ρωσία φαίνεται να έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρεται, οποιαδήποτε επίμονη παραβίαση θα «πυροδοτεί» συντονισμένη στρατιωτική απάντηση από ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα, βασίζεται σε πηγές με άμεση γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με αυτές, το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο επανειλημμένων συζητήσεων κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, με τη συμμετοχή Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων, και περιλαμβάνει πολυεπίπεδη αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη ρωσική πλευρά.

Την ίδια ώρα, απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον αναμένεται να συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο πλαίσιο συνομιλιών που έχουν ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Βάσει της πρότασης που βρίσκεται στο τραπέζι, κάθε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Ρωσία θα ενεργοποιεί αντίδραση εντός 24 ωρών. Σε πρώτο στάδιο, αυτή θα λαμβάνει τη μορφή διπλωματικής προειδοποίησης, ενώ εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ακολουθούν ενέργειες από τον ουκρανικό στρατό με σκοπό τη διακοπή της παραβίασης.

Σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες δεν τερματιστούν, το σχέδιο προβλέπει τη μετάβαση σε δεύτερη φάση, με την εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων από τον αποκαλούμενο «συνασπισμό των προθύμων». Σε αυτόν συμμετέχουν αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι, σε περίπτωση ευρύτερης ρωσικής επίθεσης, θα τίθεται σε εφαρμογή –72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από δύναμη με δυτική υποστήριξη, στην οποία θα ενσωματώνεται και ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών.