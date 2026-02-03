Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές τα ξημερώματα της Τρίτης στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Kiev

Kyiv

Kiev rejimine ait HSS füzesi bir binanın çatışına çarptı.

Gerani-2 kamikaze dronu doğrudan binayı vuramaz çünkü hepsini imha ediyorlar,hepsini,hepsini 🤣 pic.twitter.com/PptDadYbYa — TrueRedrat (@yapart1zan) February 3, 2026

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.

The moment of downing the missiles fired by the Russian military at Kyiv



Currently in the air: 4 Tu-95M, 2 Tu-22M, 2 Tu-160

The planes are visible on radar and should be destroyed by high-speed missiles. The airports from which they take off should have been destroyed long ago.… pic.twitter.com/WoGOViF0H4 — Jarek (@Jarek2025) February 3, 2026

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.