Ένας 13χρονος έφηβος επαινέθηκε για την αποφασιστικότητά του, αφού κολύμπησε σε ταραγμένα νερά υπό το φως του ηλιοβασιλέματος για να σώσει τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, που είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας.

Η οικογένεια έκανε paddleboarding και καγιάκ στο Geographe Bay, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας, την Παρασκευή, όταν ισχυροί άνεμοι τους έσπρωξαν εκτός πορείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο έφηβος άρχισε να κωπηλατεί πίσω προς την ακτή για να ειδοποιήσει τις Αρχές, αλλά το καγιάκ του γέμισε νερό, οπότε κολύμπησε τα υπόλοιπα 4 χιλιόμετρα (2 ναυτικά μίλια).

«Η γενναιότητα, η δύναμη και το θάρρος που επέδειξε αυτή η οικογένεια ήταν εξαιρετικά, ειδικά ο νεαρός που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να ειδοποιήσει τις Αρχές», δήλωσε η Ομάδα Εθελοντών Θαλάσσιας Διάσωσης Naturaliste.

Ο διοικητής της οργάνωσης, Πολ Μπρέσλαντ, χαρακτήρισε τις προσπάθειες του εφήβου ως «υπεράνθρωπες». «Κολύμπησε, όπως ο ίδιος εκτιμά, τις πρώτες δύο ώρες φορώντας σωσίβιο», είπε στο ABC News. «Ο γενναίος νεαρός σκέφτηκε ότι δεν θα τα κατάφερνε με το σωσίβιο, οπότε το πέταξε και κολύμπησε τις επόμενες δύο ώρες χωρίς σωσίβιο».

Ο νεαρός κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές στις 18:00 τοπική ώρα την Παρασκευή το απόγευμα, πυροδοτώντας μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης των αγνοουμένων συγγενών του από την παραλία Quindalup, κοντά στο Busselton, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας τη Δευτέρα.

Η 47χρονη μητέρα του αγοριού, ο άλλος γιος της, 12 ετών, και η κόρη της, 8 ετών, εντοπίστηκαν να κρατούνται από ένα paddleboard γύρω στις 20:30 από ένα ελικόπτερο διάσωσης περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή.

«Ένα εθελοντικό σκάφος διάσωσης κατευθύνθηκε προς την τοποθεσία τους και οι τρεις διασώθηκαν με επιτυχία και επέστρεψαν στην ακτή», ανέφερε η αστυνομία.

Ο επιθεωρητής Τζέιμς Μπράντλεϊ δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες στον ωκεανό. «Ευτυχώς, και οι τρεις φορούσαν σωσίβια, τα οποία συνέβαλαν στην επιβίωσή τους», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι ενέργειες του 13χρονου αγοριού δεν μπορούν να επαινεθούν αρκετά. Η αποφασιστικότητα και το θάρρος του έσωσαν τελικά τη ζωή της μητέρας και των αδελφών του».

Η οικογένεια εξετάστηκε από παραϊατρικό προσωπικό πριν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το BBC.

Η οικογένεια έλαβε αργότερα εξιτήριο και επισκέφθηκε το πλήρωμα της θαλάσσιας διάσωσης για να το ευχαριστήσει, ανέφερε το ABC.