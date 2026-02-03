Χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων ξεκινά η δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι πρώην αστυνομικών που κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους.

Η αυλαία της υπόθεσης άνοιξε, ωστόσο, η δίκη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μετά από σχετική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας η οποία σημείωσε ότι «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών». «Θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός με τους συνηγόρους και των δυο πλευρών να συντάσσονται με την πρότασή της.

Ο δικηγόρος του πρώην αστυνομικού τόνισε πως «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να στιγματιστούν», ενώ από την πλευρά του ο συνήγορος της μητέρας των παιδιών επικαλέστηκε εκθέσεις παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με τις οποίες με κάθε εκ νέου δημοσιότητα της υπόθεσης επιβαρύνεται η ψυχική υγεία τους.

Στο εδώλιο κάθισαν και οι δυο κατηγορούμενοι με τον πρώην αστυνομικό να οδηγείται νωρίς το πρωί στη δικαστική αίθουσα συνοδευόμενος από πρώην συναδέλφους του καθώς είναι κρατούμενος ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είναι ελεύθερη με όρους.

Ο κατηγορούμενος πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, με την έναρξη της διαδικασίας αρνήθηκε το βαρύτατο κατηγορητήριο που του αποδίδεται και προανήγγειλε ότι θα προσκομιστούν νέα στοιχεία που θα ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης, το Δεκέμβριο του 2024, σόκαρε καθώς οι καταγγελίες αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τα παιδιά έχουν κάνει λόγο για περιστατικά άγριας βίας που βίωναν μέσα στο σπίτι τους, με κεντρικά πρόσωπα τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας η οποία είναι και η ίδια αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες.

Το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος πατέρας, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή, και αντιμετωπίζει συνολικά 12 αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες αποδίδοντας την εμπλοκή του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που, όπως λέει, αντιμετωπίζει η σύζυγος του την οποία κατηγορεί, με τη σειρά του, ότι χειραγωγεί τα παιδιά τους.

Η 35χρονη, πρώην αστυνομικός, ισχυρίζεται ότι δρούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού περιγράφοντας ένα σύζυγο που απειλούσε τη ζωή της ίδιας, αλλά και των παιδιών τους.