Σημαντικές είναι οι αυξήσεις που έχουν δει στις καθαρές αποδοχές τους τα στελέχη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από τον Μάιο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2026.

Ειδικότερα, οι μισθολογικές μεταβολές αφορούν προσωπικό και των τριών Κλάδων – Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς.

Ο αντιπτέραρχος ε.α.-ιπτάμενος ε.α., Ιωάννης Βαμβάκος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τους μισθούς των ενστόλων, το έμψυχο δυναμικό αλλά και τις παραιτήσεις στον κλάδο.

Όπως τόνισε ο μέσος όρος των μισθών των ενστόλων στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερος. «Και οι Κύπριοι συνάδελφοι παίρνουν πολύ παραπάνω» δήλωσε.

«Οι αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς είναι όμως σημαντικές γιατί επί χρόνια υπήρχε αδράνεια» συμπλήρωσε ο αντιπτέραρχος ε.α.-ιπτάμενος ε.α., Ιωάννης Βαμβάκος.

Οι αυξήσεις αποδοχών στις Ένοπλες Δυνάμεις (περίοδος Μάιος 2024 – Ιανουάριος 2026)

Πολεμικό Ναυτικό Κελευστής (4 έτη υπηρεσίας)

Από 1.169 ευρώ → 1.855 ευρώ καθαρά

Αύξηση: +686 ευρώ / μήνα (+59%)

Ετήσιο όφελος: +8.221 ευρώ

Δίοπος (2 έτη υπηρεσίας)

Από 1.159 ευρώ → 1.806 ευρώ καθαρά

Αύξηση: +647 ευρώ / μήνα (+56%)

Ετήσιο όφελος: +7.764 ευρώ

Αντιπλοίαρχος – Κυβερνήτης (27 έτη υπηρεσίας)

Από 2.150 ευρώ → 3.052 ευρώ καθαρά

Αύξηση: +902 ευρώ / μήνα (+42%)

Ετήσιο όφελος: +10.824 ευρώ

Πολεμική Αεροπορία Ανθυποσμηναγός (5 έτη υπηρεσίας, άγαμος)

Από 1.071 ευρώ → 1.429ν ευρώ καθαρά

Αύξηση: +358 ευρώ/ μήνα (+33%)

Ετήσιο όφελος: +4.296 ευρώ

Στρατός Ξηράς Δεκανέας (2 έτη υπηρεσίας, άγαμος)

Από 883 ευρώ → 1.061 ευρώ καθαρά

Αύξηση: +178 ευρώ / μήνα (+20%)

Ετήσιο όφελος: +2.136 ευρώ