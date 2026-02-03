Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν πριν από λίγο κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τοπική, πολυσύχναστη αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης.
«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της πόλης», διευκρίνισε.
Η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο και επιχειρεί για την άμεση κατάσβεσή της.
Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από το περιστατικό και για το ποια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς.
