Στην αποκάλυψη πως ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα», προχώρησε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος. Όπως ανέφερε η σχετική δήλωση περιλαμβάνεται σε συνέντευξη του Παύλου Ντε Γκρες στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία αναμένεται να προβληθεί την Πέμπτη.

Ο κ. Καραχάλιος, ο οποίος εδώ και καιρό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την κ. Καρυστιανού, έγραψε σε ανάρτησή του «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;».

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, αναρωτώμενος αν συμφωνεί με το «πάντρεμα».

Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!

Ο Παύλος σε συνέντευξη στο Ν. Χατζηνικολάου (θα παιχτεί την Πέμπτη) αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να “πολιτευτεί με κάποιο κόμμα”..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ;

Το απόλυτο “πάντρεμα” το εγκρίνει +ο Σούρλας;