Στην αποκάλυψη πως ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα», προχώρησε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος. Όπως ανέφερε η σχετική δήλωση περιλαμβάνεται σε συνέντευξη του Παύλου Ντε Γκρες στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία αναμένεται να προβληθεί την Πέμπτη.
Ο κ. Καραχάλιος, ο οποίος εδώ και καιρό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την κ. Καρυστιανού, έγραψε σε ανάρτησή του «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;».
Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, αναρωτώμενος αν συμφωνεί με το «πάντρεμα».
Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!
Ο Παύλος σε συνέντευξη στο Ν. Χατζηνικολάου (θα παιχτεί την Πέμπτη) αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να “πολιτευτεί με κάποιο κόμμα”..!
ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ;
Το απόλυτο “πάντρεμα” το εγκρίνει +ο Σούρλας;
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026
Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου
(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο
το ενδεχομενο
να "πολιτευτει
με καποιο κομμα"..!
ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?
Το απολυτο "παντρεμα"💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj