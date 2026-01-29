Επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το «τρίτο και χειρότερο» μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εξαπέλυσε η πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σύμβουλος επί των οικονομικών της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη.

Ειδικότερα, με άρθρο της στο newsbreak.gr εξαπολύει βολές κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών ανταλλάσσοντας την παραμονή της χώρας στο ευρώ.

«Υπενθυμίζω, εν προκειμένω, ότι ο κ. Τσίπρας ομολόγησε ότι αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας, με ό,τι ήδη προκύπτει και θα προκύψει, για να παραμείνουμε στο ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά η άλλοτε υπέρμαχος της επιστροφής στη δραχμή και προσθέτει: «Για το αν αυτή η συναλλαγή ήταν η καλύτερη για το λαό και το μέλλον του, θα όφειλε να τεθεί υπό την κρίση του και όχι να ληφθεί ερήμην του».

Ωστόσο, η κ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη επισημαίνει ότι «είναι ξεκάθαρο ότι την ευθύνη γι’ αυτό φέρει ολοκληρωτικά τώρα ο κ. Τσίπρας και οι πέριξ αυτού» και προειδοποιεί ότι «ουδόλως αποκλείεται μια μεταγενέστερη κυβέρνηση, πιο ευαίσθητη στο θέμα, να του ζητήσει ευθύνες».

«Συνεχίζω με τα μνημόνια, που έχουν ξεπουλήσει, όπως είναι γνωστό, το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Και τα οικτρά αποτελέσματα των οποίων τα υφίσταται σε καθημερινή βάση και σε όλους τους τομείς ο λαός. Καθώς έχω πλειστάκις τοποθετηθεί στο θέμα, με συντριπτικά στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, δεν θα επαναλάβω εδώ τις σχετικές αποδείξεις», έγραψε επίσης η ίδια και συνέχισε:

«Θα επαναλάβω, απλώς, ότι για ένα ζήτημα που αφορούσε την υπόσταση της πατρίδας μας και το χαντάκωμα της ζωής πολυάριθμων γενιών Ελλήνων, οι περί ων πολιτικοί όφειλαν να έχουν ζητήσει τη γνώμη του λαού. Αν όχι για άλλο λόγο, για να μη φέρουν οι ίδιοι αυτές τις βαρύτατες ευθύνες της υπογραφής των φονικών Μνημονίων, που δεν αποκλείεται κάποτε να τους ζητηθούν».

Πυρά Καρυστιανού κατά Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε σε συνέντευξή της και η Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως «το πολιτικό σύστημα δεν θα πέσει αμαχητί, προφανώς θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ξεγελάσει πάλι τους πολίτες» με φόντο το rebranding, ενώ επανέλαβε πως «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους παλιούς πολιτικούς. Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία για 100 χρόνια», όπως είπε.