«Η κ. Καρυστιανού εκφράζει κατά τη γνώμη μου έναν χώρο παραλογισμού», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος μιλώντας τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σημείωσε: «Όταν ακούω ότι έχει σύμβουλο μία κυρία που λέει να πάμε στη δραχμή ή έναν άλλο σύμβουλο που λέει ότι βάζει τον τριαδικό Θεό στην οικονομία, με συγχωρείτε αυτό δεν είναι κάτι που θα εξέφραζε εμένα».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας μίλησε για την αναθεώρηση του Συντάγματος: «Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε μια ωραία, ψύχραιμη και ανοιχτή συζήτηση επί του μεγάλου καταστατικού χάρτη της χώρας, να πει ο καθένας τη γνώμη του και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πλειοψηφίες και οι κατάλληλες μειοψηφίες, χωρίς να βάζουμε το κομματικό μας συμφέρον μπροστά. Έχω ζήσει τη συνταγματική αναθεώρηση του 2008, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου μπήκε στη Βουλή υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και πώς η εσωκομματική σύγκρουση τότε στο ΠΑΣΟΚ τον οδήγησε τελευταία στιγμή στο να αντιστρέψει την ψήφο του και να χάσει η Ελλάδα 20 χρόνια».

«Είναι μια σημαντική συζήτηση και πρέπει να φύγει από τα όρια της τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης. Τις λεπτομέρειες για το ένα ή για το άλλο άρθρο, θα τις δούμε στην ώρα τους», τόνισε.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι σήμερα χωρίς αμφιβολία ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος. Η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία για να λειτουργήσει, είναι σαν το δυναμό, θέλει δύο πόλους, θετικό και αρνητικό. Θέλει εναλλαγή στην εξουσία. Άρα, στην ουσία έπρεπε να υπάρχουν δύο κυβερνητικά κόμματα. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει μόνη της ως κυβερνητικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να είναι το δεύτερο κυβερνητικό κόμμα, δεν παίζει αυτόν το ρόλο».

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν εκφράζει κυβερνητικές θέσεις. Θα μπορούσε με αυτά που λέει να τον φανταστείς να κυβερνά; Η δική μου γνώμη είναι, όχι. Σε όλα τα θέματα κάνει πιο έξαλλη αριστερή αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Για τη μήνυση που υπέβαλε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου στον ίδιο, είπε: «Για να έχουμε έναν καβγά πρέπει να έχεις δύο ανθρώπους που θέλουν να καβγαδίζουν μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω όρεξη να καβγαδίζω με κανέναν, ούτε με την κ. Κωνσταντοπούλου».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου καβγαδίζει στη Βουλή με οποιονδήποτε βλέπει μπροστά της, έχει καβγαδίσει μέχρι και με τον άνθρωπο που φέρνει τα νερά στη Βουλή. (…) Υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο δεν έχει τσακωθεί η κ. Κωνσταντοπούλου στη Βουλή; Από τη μια πλευρά το πουλάει, πιστεύει ότι της κάνει καλό πολιτικά -και μάλλον της κάνει- και από την άλλη πλευρά, είναι ίδιον του χαρακτήρα της».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει φέρει στην πολιτική σκηνή μια απίστευτη τοξικότητα και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί στην κάλπη τελικά», τόνισε ο ίδιος.

Για τις δημοσκοπήσεις για τη ΝΔ

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Έχετε δει άλλον πρωθυπουργό και άλλο κόμμα στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησής τους, να έχουν 16 μονάδες διαφορά στις δημοσκοπήσεις από το δεύτερο κόμμα; Άρα, ας μην προτρέχουμε τι θα γίνει του χρόνου».

«Για εμένα το κρίσιμο σημείο για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με την ουσία. Έχουμε έναν χρόνο ακόμα διακυβέρνησης. Εάν βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών, αυτό θα το αξιολογήσουν θετικά οι ψηφοφόροι».

Για το έργο που έχει γίνει στο ΕΣΥ

Τέλος, ερωτώμενος για το έργο του ΕΣΥ, σημείωσε: «Στο ΕΣΥ έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Μειώσαμε τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με τη διανομή κατ’ οίκον και την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ειδικά φαρμακεία. Άρα, όλοι οι ασθενείς που έχουν σοβαρά και χρόνια νοσήματα, θα μπορούν από την άλλη εβδομάδα να επιλέγουν φαρμακείο της επιλογής τους, αντί να πηγαίνουν στην ουρά».

«Μειώσαμε την αναμονή στην εφημερία, κάναμε το σύστημα «Προλαμβάνω», ανακαινίζουμε όλα τα νοσοκομεία, χτίζουμε καινούρια ογκολογικά νοσοκομεία, αγοράζουμε καινούργια μηχανήματα, αυτά είναι πράγματα που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων».