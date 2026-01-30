Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι δέχτηκε μήνυση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για δηλώσεις που έκανε εναντίον της πριν από καιρό στο βήμα της Βουλής.

Ο υπουργός Υγείας σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον μήνυσε 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. «Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως», είπε μεταξύ άλλων σε βίντεο που δημοσίευσε.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρά 10 το βράδυ προσήλθε στο Α. Τ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση με υπόμνημα 39 σελίδων για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση για όσα της είπα στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου. Είναι η ομιλία μου που την αποκάλεσα απαίσια γυναίκα, μεταξύ πολλών άλλων.

Το ότι 12 παρά 10 το βράδυ η κυρία Πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως. Θέλω όμως να της πω τα εξής. Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού, γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά, θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά. Γι αυτό και σας δηλώνω ότι από εδώ και μπρος δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας κυρία Καρυστιανού, στην οποία και προτείνω να προσέλθετε ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή. Καλή επιτυχία κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα τα πούμε στα δικαστήρια».

Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10' πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός…

Υπενθυμίζεται, ότι προς στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε σχόλια της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είχε πει:

«Βλέπω την κ. Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την αίθουσα. Σε μένα πάντα φεύγει γιατί δεν της χαρίζομαι. Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση… Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ. Την ημέρα που έχασε το αξίωμα της προέδρου της Βουλής, έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν γιατί γλίτωσαν από την τύραννο».