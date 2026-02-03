Στην έκφρασή της «ο τζάμπας πέθανε», που προκάλεσε αντιδράσεις, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Εγώ δεν αναφέρθηκα προφανώς στους πολίτες και δεν είπα ότι είναι αρκετά τα χρήματα. Κάναμε μια κουβέντα σε σχέση με το τι μπορεί να δοθεί και το τι δίνεται αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά.

Για τη φράση «ο τζάμπας πέθανε», η οποία έγινε αντιληπτό ότι απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς, σημείωσε: «Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα για τον τρόπο που το είπα, γιατί δεν μπορεί όλοι εσείς να καταλάβατε κάτι και εγώ να εννοούσα κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα εγώ αναφερόμουν στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα η αντιπολίτευση και έχει τη λογική του “λεφτόδεντρα υπάρχουν“. Στη ρητορική αυτή αναφερόμουν. Επουδενί δεν θα μπορούσα να αναφερθώ στους συμπολίτες μου, οι οποίοι γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, ειδικά σε ένα νησί».

«Κατανοώ ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες αντιδράσεις, η διατύπωσή μου ήταν προβληματική», είπε και συνέχισε: «Αλλά αλίμονο αν εγώ είμαι το πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους πολίτες».

Η κυρία Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι ζητά συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με τη διατύπωσή μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα».

«Δεν είμαι ένας κυνικός άνθρωπος, είναι προφανές ότι απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά», κατέληξε η πρώην υπουργός.