Για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας μίλησε το πρωί της Τρίτης 3/2 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαιώντας ότι η ανήλικη έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία. Αυτό, όπως δήλωσε προκύπτει μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η κοπέλα. «Ακόμη δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες» σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε από το πρώτο 24ωρο η ΕΛ.ΑΣ. είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

«Η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες»

Παρότι, όπως διευκρίνισε, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.

«Η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας» σημείωσε.

«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του» δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.

Στον εισαγγελέα για έρευνα η στάση της αεροπορικής εταιρείας

«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Δεν παρέλειψε δε να πει πως θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν» υπογράμμισε μεταξύ άλλων η αξιωματικός της αστυνομίας.