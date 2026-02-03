Ο Κέρβιν Αριάγκα βρίσκεται στο προσκήνιο ως μία ακόμη επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να εξετάζουν την περίπτωσή του τις τελευταίες ώρες.

Ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα (γεννημένος το 1998), ύψους 1,91μ. και δεξιοπόδαρος, αγωνίζεται στον άξονα και αποτελεί μία από τις λύσεις που παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός, μετά το ναυάγιο στις υποθέσεις Κραλ και Καμαρά. Ο Αριάγκα ανήκει στη Λεβάντε, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ισπανική ομάδα τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024 από την Παρτίζαν, καταβάλλοντας το ποσό των 500.000 ευρώ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στη Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού. Η σερβική ομάδα ήταν εκείνη που τον έφερε στην Ευρώπη, αποκτώντας τον από τη Μινεσότα έναντι του ίδιου ποσού.

Τη φετινή σεζόν μετρά 16 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Ονδούρας, μετρώντας συνολικά 43 διεθνείς συμμετοχές.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του σέντερ φορ, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την αγορά, ωστόσο για να προχωρήσει σε προσθήκη θα πρέπει πρώτα να αποχωρήσει ο Κάρολ Σβιντέρσκι, ώστε να ανοίξει θέση και να υπάρξει η δυνατότητα απόκτησης ελεύθερου παίκτη για την κορυφή της επίθεσης.