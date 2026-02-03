Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που οι Αρχές έρχονται αντιμέτωπες με έναν εμφανώς αποπροσανατολισμένο οδηγό, λίγα μόλις λεπτά αφότου προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, σκοτώνοντας μία 17χρονη κοπέλα. Ο 21χρονος τότε Κέιλαν Ρόμπερτς κρατούσε στο χέρι ένα μπουκάλι μπίρας, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Ο Κέιλαν Ρόμπερτς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης, κεταμίνης, έκστασης και αλκοόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η συνεπιβάτιδά του, η 17χρονη Κλόε Χέιμαν, στο Φόχριου της Νότιας Ουαλίας. Οι δυο τους είχαν βρεθεί νωρίτερα σε νυχτερινό κέντρο, από όπου ο Ρόμπερτς προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο σπίτι της, λέγοντας ότι θα την άφηνε το επόμενο πρωί, αφού θα διανυκτέρευε μαζί του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Ρόμπερτς άλλαξε τα σχέδιά του και ζήτησε από τους φίλους του να τον αφήσουν στο σημείο όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί και πέρα, ανέλαβε ο ίδιος την οδήγηση, όμως τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2022 έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα η Κλόε Χέιμαν να υποστεί θανατηφόρα τραύματα στο στήθος και να χάσει τη ζωή της επιτόπου, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το νέο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει έναν αστυνομικό να πλησιάζει τον Ρόμπερτς στην άκρη του δρόμου και να δηλώνει ότι πρόκειται να μιλήσει με τον άνδρα που θεωρείται οδηγός του οχήματος. Ο Ρόμπερτς επιβεβαιώνει ότι οδηγούσε, αναφέρει το όνομά του συλλαβίζοντάς το και στη συνέχεια του ζητείται να αφήσει στο έδαφος το μπουκάλι μπίρας Peroni που κρατά. Στη συνέχεια, μεταφέρεται σε περιπολικό για να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο Ρόμπερτς εθεάθη να πίνει αλκοόλ μετά τη σύγκρουση, γεγονός που ενδέχεται να δυσχέρανε το έργο της αστυνομίας ως προς τον προσδιορισμό του επιπέδου μέθης του τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι οδηγούσε προς το σπίτι του, ότι είχε τέσσερα μπουκάλια μπίρας στο αυτοκίνητο και πως, μόλις συνέβη το τροχαίο, τα κατανάλωσε όλα μονομιάς. Όταν ρωτήθηκε αν είχε καταναλώσει αλκοόλ τα τελευταία 20 λεπτά, απάντησε καταφατικά.

Οι αστυνομικοί περίμεναν για σύντομο χρονικό διάστημα πριν πραγματοποιήσουν το αλκοτέστ, ώστε να μην αλλοιωθεί το δείγμα. Ο Ρόμπερτς παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως θα αποτύγχανε στον έλεγχο, δηλώνοντας ότι πιθανόν δεν έπρεπε να πιει, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ πριν από το δυστύχημα. Ο αστυνομικός, ωστόσο, τον ενημέρωσε ότι απέτυχε στο τεστ, επισημαίνοντας ότι υπήρχε έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, ο Ρόμπερτς ανέφερε ότι δεν γνώριζε ακριβώς πόσα ποτά είχε καταναλώσει εκείνο το βράδυ. Υποστήριξε ότι είχε πιει δύο ή τρία ποτήρια ελαφριάς μπίρας στο νυχτερινό κέντρο, καθώς και μια διπλή βότκα με λεμονάδα και λίγο κρασί. Όπως ανέφερε, οι φίλοι της Κλόε είχαν φύγει και το κινητό της είχε μείνει από μπαταρία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν, γι’ αυτό και δέχτηκε να φύγει μαζί του.

Ο Ρόμπερτς δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες πρόκλησης θανάτου από απρόσεκτη οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, με κάθε κατηγορία να αντιστοιχεί σε διαφορετική ουσία. Τον Ιούνιο του 2023 καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών στο Δικαστήριο του Κάρντιφ. Ωστόσο, μετά από προσφυγή του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, το Εφετείο αύξησε την ποινή σε πέντε έτη και τρεις μήνες τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης διάρκειας 12 ετών και επτάμισι μηνών, αυξημένη σε σχέση με τη δεκαετή απαγόρευση που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Πρόσφατα, ο Ρόμπερτς αποφυλακίστηκε υπό όρους, έχοντας εκτίσει το προβλεπόμενο μέρος της ποινής του.

Η μητέρα της Κλόε, Ντανιέλ Ο’Χάλοραν, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Σε δήλωση θύματος στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο θάνατος της κόρης της την άφησε «εντελώς συντετριμμένη», προσθέτοντας πως ο χρόνος δεν απαλύνει τον πόνο όταν χάνεται ένα παιδί, αλλά τον κάνει εντονότερο. Η μητριά της Κλόε, Άλιξ Χέιμαν, περιέγραψε την 17χρονη ως ένα «βαθιά πιστό και γεμάτο ζωή» κορίτσι, λέγοντας απευθυνόμενη στον Ρόμπερτς ότι «διέλυσε αυτή την οικογένεια».