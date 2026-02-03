Χαμένο έδαφος ανέκτησε σήμερα ο χρυσός καλύπτοντας μέρος των απωλειών που προκάλεσε η απότομη διακοπή ενός ιστορικού ράλι, που «γκρέμισε» τις τιμές κατά 13% μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Παρόμοια ανοδική τροχιά ακολούθησε και το ασήμι.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο έως και 4,2%, ξεπερνώντας τα 4.855 δολάρια ανά ουγγιά. Είχε προηγηθεί η βουτιά 4,8% της προηγούμενης συνεδρίασης, που ήρθε να προστεθεί στις μεγάλες απώλειες της Παρασκευής —τις βαρύτερες που έχει δει η αγορά εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το ασήμι ενισχύθηκε έως και 8,1%, σκαρφαλώνοντας πάνω από τα 85 δολάρια και σβήνοντας τη ζημιά της προηγούμενης ημέρας, προτού σταθεροποιηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

«Οι βάσεις στις οποίες στηρίζεται σήμερα ο χρυσός παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες που ίσχυαν πριν από τη διόρθωση της Παρασκευής», εξήγησε σε μήνυμά του ο Άχμαντ Ασίρι, αναλυτής αγοράς της Pepperstone Group Ltd.

Η ελέυθερη πτώση και ο ρόλος των Κινέζων κερδοσκόπων

Τα πολύτιμα μέταλλα βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση από τα ιστορικά υψηλά τους, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πιο έμπειρους παίκτες της αγοράς. Η ήδη θερμή άνοδος είχε επιταχυνθεί κατακόρυφα τον περασμένο μήνα, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια στον χρυσό και το ασήμι, φοβούμενοι τις γεωπολιτικές αναταράξεις, την υποτίμηση των νομισμάτων και τις πιέσεις στην ανεξαρτησία της Fed.

Το ράλι αυτό τροφοδοτήθηκε από ένα κύμα μαζικών αγορών από Κινέζους κερδοσκόπους, οι οποίοι όμως προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις την Παρασκευή, μόλις το δολάριο άρχισε να ανακάμπτει. Πλέον, το αν οι Κινέζοι επενδυτές θα επιλέξουν να τοποθετηθούν ξανά τώρα που οι τιμές έχουν υποχωρήσει, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη μέρα της αγοράς. Ορισμένοι τραπεζικοί κολοσσοί, πάντως, ποντάρουν στην επιστροφή του χρυσού, με την Deutsche Bank AG να διατηρεί την πρόβλεψή της για άνοδο του μετάλλου στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Η οπτική των αναλυτών του Bloomberg

«Η τριήμερη βουτιά του χρυσού ήταν μια αναμενόμενη διόρθωση, όμως οι θεμελιώδεις παράγοντες που οδηγούν την πολυετή άνοδό του παραμένουν σε ισχύ, αποτρέποντας μια παρατεταμένη πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Δεδομένης της απιθανότητας ενός γρήγορου κύκλου σύσφιξης της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής και των διαρκών γεωπολιτικών ανησυχιών, μια πιο συγκρατημένη ανοδική πορεία για τα πολύτιμα μέταλλα φαντάζει πιθανή», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας MLIV Ασίας, Γκάρφιλντ Ρέινολντς.