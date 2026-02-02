Αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από το 2025 το ασήμι σπάνια ξεπερνούσε το ορόσημο των 40 δολαρίων, η κατάρρευση της Παρασκευής μοιάζει εξωπραγματική: μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο η τιμή του βυθίστηκε κατά 40 δολάρια. Το σοκ ήταν διπλό, καθώς ο χρυσός, το απόλυτο σύμβολο σταθερότητας, «λύγισε» και αυτός υπό τις έντονες πιέσεις, καταγράφοντας απώλειες που είχαμε να δούμε πάνω από δέκα χρόνια.

Για εβδομάδες, οι άνθρωποι της αγοράς μετάλλων περνούσαν τις νύχτες τους καθηλωμένοι στις οθόνες, καθώς οι τιμές στα πάντα -από τον χρυσό μέχρι τον χαλκό και τον κασσίτερο- έμοιαζαν να έχουν «αποδεσμευτεί» από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, ωθούμενες από ένα κύμα «θερμού χρήματος» Κινέζων κερδοσκόπων.

Από το ράλι στο απόλυτο κραχ

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, ωστόσο, το ράλι μετατράπηκε σε ένα από τα πιο δραματικά κραχ που έχουν καταγραφεί ποτέ στις αγορές εμπορευμάτων. Η βουτιά κατά 26% του ασημιού την Παρασκευή ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία, ενώ ο χρυσός υποχώρησε κατά 9%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια βουτιά της τελευταίας δεκαετίας.

Η πτώση συνεχίστηκε με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη νέα εβδομάδα, προτού οι απώλειες περιοριστούν εν μέσω έντονης μεταβλητότητας. Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 4%, ενώ το ασήμι κατέγραψε απώλειες σχεδόν 12%, πριν ανακάμψει και κινηθεί ανοδικά.

«Στην καριέρα μου, είναι σίγουρα η πιο άγρια κατάσταση που έχω δει», δήλωσε ο Dominik Sperzel, επικεφαλής trading της Heraeus Precious Metals. «Ο χρυσός είναι σύμβολο σταθερότητας, αλλά μια τέτοια κίνηση δεν αποτελεί δείγμα σταθερότητας».

Η θρυαλλίδα του Κέβιν Γουόρς και η κινεζική «φούσκα»

Αν και η αφορμή για το κραχ της Παρασκευής ήταν, σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed -εξέλιξη που εκτίναξε το δολάριο- πολλοί προειδοποιούσαν ότι η άνοδος στα μέταλλα ήταν υπερβολική και μια διορθωτική κίνηση ήταν πλέον αναπόφευκτη. Ωστόσο, η ταχύτητα και το μέγεθος της πτώσης άφησε τους επενδυτές με «κομμένη ανάσα».

Το ράλι του χρυσού «χτιζόταν» εδώ και χρόνια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξαναν τα αποθέματά τους ως εναλλακτική στο δολάριο. Επιταχύνθηκε πέρυσι, όταν οι δυτικοί επενδυτές στράφηκαν στο λεγόμενο «debasement trade» (ποντάρισμα στην υποτίμηση των νομισμάτων).

Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά «ανέβασε στροφές», με τα κέρδη να συσσωρεύονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα λόγω των Κινέζων κερδοσκόπων -από μεμονωμένους επενδυτές μέχρι μεγάλα κεφάλαια- που οδήγησαν τον χαλκό και το ασήμι σε ιστορικά ρεκόρ. Καθώς οι τιμές εκτοξεύονταν, οι αλγόριθμοι που ακολουθούν τις τάσεις (CTAs) εισήλθαν μαζικά στην αγορά, προσθέτοντας επιπλέον «αφρό» στο ράλι.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κίνα

Η δήλωση του Τραμπ το βράδυ της Τρίτης ότι το δολάριο «πάει περίφημα» πυροδότησε μια τελευταία φρενίτιδα αγορών, ωθώντας τις τιμές σε απίστευτα ύψη. Μέχρι την Πέμπτη, ο χρυσός είχε αγγίξει τα 5.595 δολάρια, το ασήμι ξεπέρασε τα 121 δολάρια και ο χαλκός έφτασε τα 14.527,50 δολάρια.

Το πρώτο σημάδι της ανατροπής ήρθε αργά την Πέμπτη. Όταν άνοιξαν οι αμερικανικές αγορές, ο χρυσός βυθίστηκε ξαφνικά, χάνοντας πάνω από 200 δολάρια σε μόλις δέκα λεπτά. Με την είδηση για την υποψηφιότητα Warsh, οι Κινέζοι επενδυτές -που μέχρι τότε οδηγούσαν τις τιμές στα ύψη- άρχισαν να κατοχυρώνουν τα κέρδη τους. Ο ασκός του Αιόλου είχε ανοίξει.

«Το τι θα ακολουθήσει εξαρτάται και πάλι από την Κίνα», γράφει το Bloomberg.

Ήδη, μεγάλες κινεζικές τράπεζες, όπως η China Construction Bank και η ICBC, ανακοίνωσαν νέα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων στα επενδυτικά προϊόντα χρυσού για ιδιώτες, αυξάνοντας τις ελάχιστες καταθέσεις και επιβάλλοντας ποσοστώσεις. Οι κινήσεις αυτές, μαζί με τα μέτρα των χρηματιστηρίων, ενδέχεται να χαλιναγωγήσουν οριστικά το παγκόσμιο ράλι των μετάλλων.