Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων, που είχαν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω της ανησυχίας στις αγορές, καταγράφουν ελεύθερη πτώση σήμερα, ένδειξη ότι οι επενδυτές εμφανίζονται καθησυχασμένοι σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ με τον υποψήφιο που επέλεξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της.

Η τιμή του χρυσού υποχωρούσε στα 4.915,52 δολάρια η ουγγιά (πτώση 8,54%) γύρω στις 19.15 (ώρα Ελλάδας). Η τιμή του αργύρου έπεσε κατά 21,40%, στα 90,9411 δολάρια η ουγγιά.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προτείνει για επικεφαλής της Fed τον Κέβιν Γουόρς, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας.

Οι εικασίες που διατυπώνονταν τις προηγούμενες ημέρες γύρω από αυτόν τον διορισμό είχαν οδηγήσει την τιμή του χρυσού και του ασημιού σε άνοδο.

«Οι αγορές θεωρούν ότι ένας πιο συμβατικός υποψήφιος, που δεν θα είναι απλώς ένα όργανο του Τραμπ, φρενάρει την κερδοσκοπία γύρω από τον χρυσό» επειδή «θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της Fed», συνόψισε ο Νιλ Γουίλσον, αναλυτής της Saxo Markets.

Οι έτεροι δυνητικοί υποψήφιοι, ο Κέβιν Χάσετ και ο Ρικ Ράιντερ, βγήκαν έτσι εκτός διεκδίκησης της θέσης. Οι αγορές τους θεωρούσαν «άπειρους, υπερβολικά προσκείμενους στον πρόεδρο Τραμπ και επομένως δυνητικά ευεπηρέαστους», είπε ο Ντέρεκ Χάλπενι, της MUFG. Ο Γουόρς από την άλλη είναι «ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Fed» και έτσι θα σταματήσουν οι αμφιβολίες για το κατά πόσο θα συνεχιστεί η ανεξάρτητη πολιτική της, πρόσθεσε.