Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε την Παρασκευή τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Πάνω από όλα, είναι ο ιδανικός υποψήφιος και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ ανακοινώνοντας την τελευταία του κίνηση για να αφήσει το στίγμα του στη Fed, την οποία επιμένει να επικρίνει επειδή δεν υποκύπτει στις απαιτήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια. Η θέση απαιτεί την έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η Fed θεωρείται από καιρό σταθεροποιητική δύναμη στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανεξαρτησίας της από την πολιτική, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Ο κ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως σκεφτόταν να αναθέσει τον ρόλο στον σύμβουλό του για οικονομικά θέματα, Κέβιν Χάσετ, προτού τραβήξει χειρόφρενο, εξηγώντας πως χρειάζεται το ταλέντο του, ειδικά για να υπερασπίζεται τις πολιτικές του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Fed αποφάσισε προχθές, Τετάρτη, να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφού τα μείωσε τρεις φορές σε ισάριθμες συνεδριάσεις της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της στα τέλη του 2025.

Ο Τζερόμ Πάουελ διαβεβαίωσε κατόπιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι «πιστεύει» πως ο θεσμός δεν θα απολέσει την ανεξαρτησία του. «Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα γίνει αυτό», τόνισε.