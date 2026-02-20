Μια απρόσμενη και εντυπωσιακή δωρεά ήρθε να στηρίξει την ιαπωνική πόλη Οσάκα στην ανανέωση του παλαιού της συστήματος ύδρευσης. Είκοσι ένα κιλά χρυσών ράβδων, αξίας 3,6 εκατ. δολαρίων, παραδόθηκαν από έναν ανώνυμο δωρητή, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και τις Αρχές.

Οι ράβδοι χρυσού, αξίας περίπου 560 εκατ. γιεν, δόθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 από έναν δωρητή που επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Η Οσάκα, με σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους, είναι ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή Κανσάι και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας.

Όμως, όπως και σε πολλές άλλες ιαπωνικές πόλεις, οι σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης της Οσάκα είναι παλιοί – κάτι που έχει γίνει αυξανόμενη πηγή ανησυχίας για την ασφάλεια.

Το 2024, η Οσάκα κατέγραψε περισσότερες από 90 περιπτώσεις διαρροών σωλήνων κάτω από τους δρόμους της, σύμφωνα με το γραφείο ύδρευσης της πόλης.

«Η αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων απαιτεί τεράστια επένδυση. Νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη», δήλωσε ο Γιοκογιάμα στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση για τη μεγάλη δωρεά σε χρυσό.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε το ποσό «εντυπωσιακό» και παραδέχτηκε ότι «έμεινε άφωνος».

Ο ίδιος μυστηριώδης δωρητής είχε προηγουμένως δωρίσει 500.000 γιεν σε μετρητά για έργα ύδρευσης της πόλης, όπως πρόσθεσε ο Γιοκογιάμα.

Οι υπεύθυνοι του γραφείου ύδρευσης της Οσάκα ανακοίνωσαν σε δήλωσή τους ότι είναι ευγνώμονες και ότι η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί σωστά – συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της φθοράς των σωλήνων ύδρευσης.

Πάνω από το 20% των σωλήνων ύδρευσης της Ιαπωνίας έχουν ξεπεράσει τη νόμιμη διάρκεια ζωής των 40 ετών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι καθιζήσεις έχουν επίσης γίνει όλο και πιο συχνές σε ιαπωνικές πόλεις, πολλές από τις οποίες έχουν παλιές υποδομές αποχέτευσης.

Πέρυσι, μια τεράστια καθίζηση στην επαρχία Σαιτάμα «κατάπιε» την καμπίνα ενός φορτηγού, σκοτώνοντας τον οδηγό του και πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ρήξη σωλήνα αποχέτευσης.

Το περιστατικό αυτό ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για αντικατάσταση των διαβρωμένων σωλήνων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, τα προβλήματα στον προϋπολογισμό έχουν επιβραδύνει την πρόοδο των έργων ανανέωσης των σωλήνων, σύμφωνα με το BBC.