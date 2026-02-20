Σε εξέλιξη βρίσκεται οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή, καθώς, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, μια «σπασμένη» γραμμή λαίλαπας (Broken Squall Line) δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα δυτικά της χώρας, παρουσιάζοντας κατά διαστήματα έντονη δραστηριότητα και σαφή γραμμική διάταξη των φαινομένων.

Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα ήταν τοπικά ισχυρά, με τη γραμμή καταιγίδων να εκτείνεται σε εντυπωσιακό μήκος. Σε ευθεία γραμμή, το συνολικό της μήκος προσέγγισε σχεδόν τα 300 χιλιόμετρα, καθώς το ένα άκρο της εντοπίστηκε στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο νότια της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, στο πλαίσιο της θεωρίας οργανωμένης μεταφοράς. Όταν αυτές οι συνθήκες συνυπάρχουν, η γραμμική οργάνωση των καταιγίδων, είτε συνεχής είτε σπασμένη, αποτελεί τη φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής, κάτι που παρατηρήθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η γραμμή λαίλαπας θα επηρεάζει κατά διαστήματα ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη, μέχρι να προσεγγίσει το Αιγαίο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Αττική. Βάσει της μέχρι τώρα ανάλυσης των δυναμικών και θερμοδυναμικών πεδίων, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες αναμένεται να επηρεαστεί και ο νομός Αττικής από φαινόμενα. Το αν η «γραμμή» θα εμφανιστεί περαιτέρω διασπασμένη, καθώς και το εύρος της απόστασης μεταξύ των άκρων της, θα αποτυπωθεί στα δεδομένα παρατήρησης, με την εκτίμηση να κάνει λόγο για μικρότερη και πιο διασπασμένη μορφή.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, η διέλευση τοπικών καταιγίδων από την Αττική θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι καταιγίδες αυτές να παρουσιάσουν κατά τόπους αυξημένη ένταση.

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αλλά μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και στη συνέχεια μέσα στο Αιγαίο. «Τίποτα παραπάνω», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως βρισκόμαστε πλέον σε φάση αναμονής της απογευματινής και βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην Αττική.

Σε ισχύ έκτακτο δελτίο

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να κινούνται διαδοχικά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις, όπως αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Παράλληλα, νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα επηρεάσουν το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Αναλυτικά, οι περιοχές και οι ώρες που αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα είναι οι εξής:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή,

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή,

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα,

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα,

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου,

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ, θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.