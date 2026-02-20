Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 21χρονη φοιτήτρια στην Τουρκία, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, όταν στην προσπάθειά της να ξεφύγει από αδέσποτο σκύλο βρέθηκε στον δρόμο και παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Τραπεζούντα, την ώρα που η Κενέτ Νεσιμπέλ Γκιούλ επέστρεφε στην εστία της πολυτεχνικής σχολής της περιοχής, όπου και σπουδάζει.

Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı



Öğrencinin ağır yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/AuUjQgbyJX pic.twitter.com/yVunJmbO01 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 20, 2026

Υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος. Όπως φαίνε ται στο βίντεο, η 21χρονη κινούνταν αμέριμνη στο πεζοδρόμιο, όταν αιφνιδίως δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο. Πανικόβλητη, προσπάθησε να απομακρυνθεί, βγήκε στο οδόστρωμα και εκείνη τη στιγμή παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη φοιτήτρια σε κοντινό νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς σε εσωτερικά όργανα, αλλά και πολλαπλά κατάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας της παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή, με τη νεαρή φοιτήτρια να δίνει μάχη για τη ζωή της.