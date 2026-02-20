Μετά τα αποτελέσματα της πρώτης αναμέτρησης των play-offs, Γιουβέντους, Ίντερ και Αταλάντα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς όλες οι ιταλικές ομάδες που συμμετέχουν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης ηττήθηκαν εκτός έδρας και καλούνται να κάνουν το «θαύμα» στον επαναληπτικό για να προκριθούν στους «16». Η Ίντερ έχασε 3-1 στη Νορβηγία από την Μπόντο και χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφοράς στο Σαν Σίρο, η Αταλάντα καλείται να ανατρέψει το 2-0 του Ντόρτμουντ στο Μπέργκαμο, ενώ η Γιουβέντους πρέπει να πετύχει τουλάχιστον τρία γκολ παραπάνω από τη Γαλατασαράι μετά το 5-2 στην Κωνσταντινούπολη.

Στην Ιντερ, ο τραυματισμός του Λαουτάρο Μαρτίνες στον γαστροκνήμιο αφήνει αμφίβολη τη συμμετοχή του στον επαναληπτικό και στον κρίσιμο ντέρμπι με τη Μίλαν στις 8 Μαρτίου. Οι επιλογές για τον προπονητή περιλαμβάνουν τους Τουράμ, Πιο Εσπόζιτο και Μπόνι, που μαζί έχουν σημειώσει 16 από τα 60 γκολ της ομάδας στη Serie A.

Η Αταλάντα αντιμετωπίζει έλλειψη επιθετικών: η μόνη διαθέσιμη φυσική «καθαρή» λύση είναι ο Κρστόβιτς, ενώ οι άλλοι επιθετικοί είναι τραυματίες. Ο προπονητής Παλαντίνο προσπαθεί να καλύψει τα κενά με μέσους όπως οι Σαμαρτζίτς, Πασάλιτς και Σουλεμάνα.

Η Γιουβέντους, παρά το δεύτερο καλύτερο επιθετικό ρεκόρ στο πρωτάθλημα (43 γκολ σε 25 αγώνες), παραμένει σε κρίση. Ο Σπαλέτι δεν έχει ακόμα βρει το κατάλληλο σχήμα και οι επιλογές του για την επίθεση παραμένουν περιορισμένες: ο Οπεντά ξεκίνησε από τον πάγκο, ενώ ο Βλάχοβιτς δεν είναι ακόμη έτοιμος. Το μέλλον των ιταλικών ομάδων στην Ευρώπη εξαρτάται από… θαύματα στα επαναληπτικά.