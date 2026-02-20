Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ εξήγησε γιατί απέσυρε την αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Έρικ Ντέιν, μετά τη διάγνωση του ηθοποιού με ALS, τονίζοντας ότι βασικό της κίνητρο ήταν να δώσει ένα ουσιαστικό μάθημα ζωής στα παιδιά τους: να «είναι παρόντα για την οικογένεια» ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Μιλώντας στο podcast Broad Ideas τον περασμένο Νοέμβριο, η Γκέιχαρτ ανέφερε ότι η απόφασή της να μην προχωρήσει το διαζύγιο είχε στόχο να δείξει στις δύο κόρες τους, την 15χρονη Μπίλι και τη 13χρονη Τζόρτζια, πως η οικογένεια παραμένει προτεραιότητα «ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες».

«Τους λέμε: “Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, ό,τι κι αν συμβεί. Είναι οικογένειά μας. Είναι ο πατέρας σας“», είπε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διάγνωσης του Ντέιν και της διαχείρισης της περίπλοκης σχέσης τους, το κύριο μέλημά της ήταν η ψυχική και συναισθηματική ισορροπία των παιδιών. Όπως εξήγησε, παρότι «τα πράγματα είναι δύσκολα, λυπηρά και βαριά», οι κόρες τους νιώθουν ότι «τις φροντίζουν και τις προστατεύουν».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004, ωστόσο μετά από 13 χρόνια γάμου η Γκέιχαρτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Παρέμειναν σε διάσταση για περίπου επτά χρόνια, μέχρι που τον περασμένο Μάρτιο αποφάσισαν να αποσύρουν οριστικά τις νομικές διαδικασίες. Έναν μήνα αργότερα, ο πρωταγωνιστής της σειράς Grey’s Anatomy γνωστοποίησε δημόσια τη διάγνωσή του με ALS.

Στην ίδια συνέντευξη, η 54χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την «εξαιρετικά περίπλοκη» δυναμική που χαρακτηρίζει πλέον τη σχέση τους, παραδεχόμενη ότι δεν είναι σίγουρη αν χειρίζεται την κατάσταση «σωστά ή λάθος». «Απλώς είμαι παρούσα και προσπαθώ να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Ο χρόνος θα δείξει», ανέφερε.

Σε ένα ιδιαίτερα προσωπικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε στο The Cut τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γκέιχαρτ ξεκαθάρισε ότι η αγάπη που τη συνδέει πλέον με τον Ντέιν «ίσως να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή». Διευκρίνισε επίσης ότι οι δυο τους «δεν ζούσαν στο ίδιο σπίτι εδώ και οκτώ χρόνια». Η ίδια αποκάλυψε ότι και οι δύο είχαν στο μεταξύ άλλες συναισθηματικές σχέσεις, εκείνη έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον δισεκατομμυριούχο Πίτερ Μόρτον, ενώ ο Ντέιν φέρεται να είχε σχέση με τη σκηνοθέτιδα Τζανέλ Σίρτκλιφ, ωστόσο εξακολουθούσαν να συναντιούνται συχνά στο πλαίσιο της οικογένειας.

«Φέτος, τα κορίτσια κι εγώ περνάμε πολύ χρόνο στο σπίτι του Έρικ, που απέχει μόλις 12 λεπτά από το δικό μας. Τρώμε συχνά μαζί και κάνουμε τακτικές επισκέψεις, πάντα όμως αφού προηγουμένως τον ειδοποιήσω», έγραψε τότε.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του περιοδικού People, η οικογένεια του Έρικ Ντέιν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο ηθοποιός έδωσε μια γενναία μάχη με την ALS και πως κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας γύρω από τη νόσο, με στόχο να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του PageSix.