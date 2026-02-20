Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της ΟΠΚΕ εμπόδισαν υγειονομικούς να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρισκόταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Γιατροί και νοσηλευτές που επιχείρησαν να βρεθούν κοντά στο σημείο της τελετής, προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό. Στο σημείο σύμφωνα με το stonisi.gr, επικράτησε ένταση, με διαμαρτυρίες και έντονους διαλόγους, ενώ η παρουσία των δυνάμεων της ΟΠΚΕ δημιούργησε βαρύ κλίμα σε μια εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί ως θεσμική και εορταστική.

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής.

Ο διάλογος του υπουργού

Απαντώντας στα αιτήματά τους ο υπουργός Υγείας αρχικά αναφέρθηκε στο ότι «σήμερα παραλαμβάνουμε το κτίριο που πριν από δύο χρόνια ήρθα στο νησί και ήταν χρέπι. Μετά από δύο χρόνια αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτίριο και χτίσαμε το νέο. Η κλινική θα λειτουργήσει το Πάσχα όταν θα έχουμε τον εξοπλισμό και το προσωπικό».

Στη συνέχεια επισήμανε ότι «το νοσοκομείο αυτό για να μην έχουμε στρεβλή εικόνα, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις υψηλότερες βαθμολογίες» σημειώνοντας, επίσης, ότι «οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία είναι μηδενικές».

Όσον αφορά τη θέση αναισθησιολόγου είπε ότι «είναι μέσα την προκήρυξη που έρχεται την επόμενη εβδομάδα» προσθέτοντας ότι «η περιοχή αυτή ήταν “άγονο β” με 50 ευρώ τον χρόνο και πλέον θα δίνεται υψηλότερη αποζημίωση». Αφού, τέλος, διευκρίνισε ότι «έχουμε προκηρύξει και θέση νεφρολόγου», ο Άδωνις Γεωργιάδης εισήλθε στο κτίριο του νοσοκομείου Μυτιλήνης.