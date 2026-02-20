Το γκολ της τελευταίας στιγμής απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε συνδυασμό με τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του με την Κλαμπ Μπριζ, έχουν φέρει τον Χρήστος Τζόλης στο μεταγραφικό στόχαστρο των «ροχιμπλάνκος».

Στην πρόσφατη αναμέτρηση για το Champions League, ο διεθνής εξτρέμ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 3-3 με γκολ στις καθυστερήσεις, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα. Οι εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν δεν περνούν απαρατήρητες, με αρκετούς μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Τότεναμ, η Λίβερπουλ αλλά και η Νάπολι, οι οποίες φέρονται να παρακολουθούν στενά την πορεία και τις εξελίξεις γύρω από τον Έλληνα άσο.

Από την πλευρά της, η Ατλέτικο επιδιώκει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η αστάθεια στη δημιουργία φάσεων έχει εντοπιστεί ως ένα από τα ζητήματα που χρειάζονται διόρθωση και η προσθήκη ενός εξτρέμ με ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και έντονη επιθετική επιρροή είναι τα χαρακτηριστικά που διαθέτει σε μεγάλο βαθμό ο Τζόλης, ο οποίος βρίσκεται πλέον ψηλά στη σχετική λίστα.