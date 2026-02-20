Μια ιδιαίτερα σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως στη Φλόριντα, καθώς καθηγήτρια κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά έναν άστεγο μαθητή της, αφού πρώτα του προσέφερε στέγη και τροφή, σύμφωνα με το δημοσίευμα του people.

Η 49χρονη Μακένζι ΜακΛιν συνελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου και οδηγήθηκε στη φυλακή της Seminole County Jail, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν δύο κακουργήματα για σεξουαλικό αδίκημα από πρόσωπο εξουσίας και μία κατηγορία για διανομή ουσιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, ο μαθητής κατέθεσε στους ντετέκτιβ του γραφείου του σερίφη της κομητείας Seminole ότι η καθηγήτριά του άρχισε να τον κακοποιεί σεξουαλικά «λίγο μετά» τη μετακόμισή του στο σπίτι της, τον Μάρτιο του 2024. Όπως ισχυρίζεται, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν για μήνες.

Ο νεαρός είχε βρεθεί χωρίς στέγη, αφού είχε εκδιωχθεί από το σπίτι του και δεν είχε πού να μείνει. Τότε η ΜακΛιν τού προσέφερε φιλοξενία, ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δεν άργησε να αρχίσει να του κάνει σεξουαλικές προτάσεις. Ένα από τα περιστατικά φέρεται να συνέβη ενώ στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και η κόρη της καθηγήτριας, συνομήλικη του μαθητή. Όταν η κόρη άρχισε να υποψιάζεται τι συμβαίνει και ρώτησε ευθέως, ο μαθητής φέρεται να τράβηξε τα σκεπάσματα, αποκαλύπτοντας το κεφάλι της ΜακΛιν, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο μαθητής περιέγραψε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε ενώ έπαιζαν βιντεοπαιχνίδι όλοι μαζί. Η καθηγήτρια φέρεται να του προσέφερε περίπου 12 σφηνάκια τζιν, με αποτέλεσμα να μεθύσει σοβαρά. Στη συνέχεια, φέρεται να ζήτησε από την κόρη της να φύγει από το δωμάτιο και τότε σημειώθηκε η σεξουαλική επίθεση.

Όπως κατέθεσε, προσπάθησε να την απομακρύνει λέγοντάς της ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Εκείνη την περίοδο, η ΜακΛιν ήταν ακόμα καθηγήτρια οικονομικών του στο Crooms Academy. Παρότι ο μαθητής ήταν 18 ετών, ο νόμος της Φλόριντα απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση ανάμεσα σε μαθητή και πρόσωπο εξουσίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για τους τελευταίους δύο μήνες της σχολικής χρονιάς, ο μαθητής δήλωσε ότι ζούσε στο σπίτι της καθηγήτριας, κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι μαζί της και πήγαιναν μαζί στο σχολείο κάθε πρωί. Συνολικά έμεινε εκεί περίπου εννέα μήνες και εκτιμά ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από πέντε έως δέκα φορές όσο εκείνη εξακολουθούσε να είναι δασκάλα του.

Οι αστυνομικοί σημείωσαν ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο νεαρός κατέρρευσε συναισθηματικά και ξέσπασε σε κλάματα. Όταν ρωτήθηκε γιατί επέτρεψε να συνεχιστεί η κακοποίηση, απάντησε ότι ένιωθε πως αν αρνιόταν, θα έχανε το μοναδικό του καταφύγιο, καθώς και την πρόσβαση σε φαγητό. Φίλη του μαθητή, η οποία παρευρέθηκε στη συνάντηση με τους ντετέκτιβ, κατέθεσε ότι γνώριζε για τη σχέση και παρέδωσε μηνύματα στα οποία η ΜακΛιν φέρεται να παραδέχεται τη σεξουαλική επαφή. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι η καθηγήτρια της είχε δώσει Adderall, στοιχείο που συνδέεται με την κατηγορία της διανομής ουσιών.

Σύμφωνα με την κατάθεση, τη νύχτα που ο μαθητής έφυγε από το σπίτι, τον Δεκέμβριο του 2024, η ΜακΛιν φέρεται να φώναζε υστερικά και να αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι.

Η ΜακΛιν παραμένει υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 31 Μαρτίου. Εκπρόσωπος των σχολείων της κομητείας Seminole δήλωσε ότι η καθηγήτρια έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, ενώ ο δικηγόρος της δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.