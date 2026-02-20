Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκός (21/2, 20:00), με τα μέτωπα των τραυματισμών να παραμένουν ανοιχτά.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αφίχθη το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο από τις ΗΠΑ και εντάχθηκε εκ νέου στην αποστολή των «ερυθρόλευκων». Ο ομογενής γκαρντ, που είχε απουσιάσει από τον προημιτελικό με την ΑΕΚ και τον ημιτελικό απέναντι στο Μαρούσι λόγω προσωπικού ζητήματος, θα συμμετάσχει κανονικά στην τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι τίτλου.

Όσον αφορά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, η παρουσία τους στον τελικό θα αποφασιστεί μετά την απογευματινή προπόνηση. Ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα στον ημιτελικό με το Μαρούσι, ωστόσο επιθυμεί να αγωνιστεί και θα δοκιμάσει να προπονηθεί με ειδικό νάρθηκα. Αν δεν αισθανθεί έντονους πόνους και το ιατρικό επιτελείο δώσει το «πράσινο φως», δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα.

Από την πλευρά του, ο Τζόουνς αντιμετωπίζει ήπια τενοντίτιδα στο γόνατο και παραμένει αμφίβολος. Εφόσον καταφέρει να βγάλει το πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις, θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή για τον τελικό, με την οριστική απόφαση να λαμβάνεται μέσα στις επόμενες ώρες.