Η Eldorado Gold κλείνει το 2025 με ισχυρή βάση αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα «στρώνει» τον δρόμο για μια τριετία όπου το αποτύπωμα παραγωγής αλλάζει κλίμακα, με καταλύτη την είσοδο των Σκουριών σε παραγωγή σπό τις αρχές του γ’ τριμήνου του 2026, που η εταιρεία περιγράφει ως σημείο καμπής για σημαντική ρευστότητα.

Για το σύνολο της φετινής χρονιάς προβλέπει συνολική παραγωγή χρυσού 490.000–590.000 ουγκιών, αυξημένη κατά περίπου 11% έναντι του 2025, ενώ για το 2027–2028 τοποθετεί τον στόχο στις 620.000–740.000 ουγκιές, δηλαδή περίπου 40% πάνω από τα επίπεδα του 2025. Την ίδια στιγμή, ο χαλκός περνά στο επίκεντρο του μίγματος, με παραγωγή 20–40 εκατ. λίβρες το 2026 και 50–80 εκατ. λίβρες την περίοδο 2027–2028.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Όμιλος ανακοίνωσε έσοδα 1.818,9 δισ. δολάρια για το 2025, καθαρά κέρδη 519,9 εκατ. δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDA 836,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το χρονοδιάγραμμα για τις Σκουριές

Ο πυρήνας του επόμενου κύκλου είναι οι Σκουριές, το έργο χαλκού-χρυσού που βρίσκεται υπό κατασκευή. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,16 δισ. δολάρια, ενώ η πρόοδος του έργου αποτυπώνεται σε 90% συνολικά και 78% στην τρέχουσα φάση.

Η εταιρεία τοποθετεί την έναρξη αρχικής παραγωγής στις αρχές του γ΄ τριμήνου 2026 και την εμπορική παραγωγή στο δ΄ τρίμηνο 2026, χρονισμός που συμπίπτει με αυτό που περιγράφεται ως «σημείο καμπής», καθώς η είσοδος των Σκουριών σε παραγωγή στο β΄ εξάμηνο 2026 αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική ρευστότητα. Όπως επισημαίνεται, η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος μετατίθεται ελαφρώς, χωρίς να αλλάζει η βασική εικόνα του έργου: οι Σκουριές προβλέπεται να αποφέρουν θετικές ταμειακές ροές και να δημιουργούν αξία από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και για πολλές δεκαετίες.

Το έργο εξακολουθεί να χρηματοδοτείται πλήρως τόσο μέσω των προβλεπόμενων εισφορών ιδίων κεφαλαίων όσο και μέσω της χρηματοδότησης έργου, συνολικού ύψους 680,4 εκατ. ευρώ (799,5 εκατ. δολάρια), η οποία έχει εκταμιευθεί πλήρως.

Για το 2026, οι Σκουριές προβλέπεται να συνεισφέρουν 60.000 έως 100.000 ουγκιές χρυσού και 20 έως 40 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, εισάγοντας τον χαλκό ως δεύτερο ισχυρό πυλώνα παραγωγής στον ορίζοντα της τριετίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργατικό δυναμικό που συνδέεται με το έργο, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/25, διαμορφώνεται σε 2.350 άτομα, μέγεθος που καταδεικνύει την κλίμακα της κατασκευαστικής φάσης και τις ανάγκες εκτέλεσης του project.

Ολυμπιάδα

Παράλληλα, η Ολυμπιάδα παραμένει βασικός παραγωγικός βραχίονας, με παραγωγή χρυσού 59.877 ουγκιές το 2025 και πωλήσεις 60.491 ουγκιές. Τα έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε 289,9 εκατομμύρια δολάρια, αποτυπώνοντας τη συμβολή του μεταλλείου σε μια χρονιά με ισχυρή τιμολόγηση πωλήσεων χρυσού.

Για το 2026, ο στόχος παραγωγής χρυσού στην Ολυμπιάδα τοποθετείται σε 70.000 έως 80.000 ουγκιές, με κεφαλαιουχικές δαπάνες 65 έως 75 εκατομμύρια δολάρια. Κομβικό έργο είναι η επένδυση επέκτασης του εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος, που αυξάνει τη δυναμικότητα στους 650.000 τόνους ετησίως, με ολοκλήρωση στο γ΄ τρίμηνο 2026 και αύξηση παραγωγής από το δ΄ τρίμηνο 2026.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ισχυρού αποτελέσματος και ουσιαστικής προόδου σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος George Burns. Και συνέχισε:

«Επιτύχαμε παραγωγή χρυσού στο υψηλότερο επίπεδο της πρόβλεψης παραγωγής μας με παραγωγή χρυσού για ολόκληρο το έτος 488,268 ουγκιές, υποστηριζόμενη από άλλη μια ισχυρή χρονιά στο Lamaque και σταθερή απόδοση από Kisladag και Efemcukuru. Η αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία, υποστηριζόμενη από ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών χρυσού, μεταφράστηκε σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθαρών μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 743 εκατομμυρίων δολαρίων και ελεύθερων ταμειακών ροών 316 εκατομμυρίων δολαρίων, εξαιρουμένων των Σκουριών. Υποστηριζόμενοι από έναν ισχυρό ισολογισμό, έχουμε την οικονομική ικανότητα να προωθήσουμε τα αναπτυξιακά μας έργα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Στις Σκουριές, η κατασκευή και η προετοιμασία για λειτουργία προχώρησαν σημαντικά. Ενώ ο βραχυπρόθεσμος χρόνος της πρώτης παραγωγής συμπυκνώματος στις Σκουριές έχει μετατοπιστεί στις αρχές του 3ου τριμήνου, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου παραμένουν ισχυρά.

Μαζί με την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ολυμπιάδας και την πρόοδο στο έργο του Περάματος, η Ελλάδα είναι σε θέση να πετύχει μια ουσιαστική αλλαγή στη συμβολή της καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας. Αυτό συμπληρώνεται από το συγκρότημα Lamaque, όπου το Ormaque και μία εκτενής σειρά ερευνητικών στόχων υψηλής ποιότητας συνεχίζουν να ενισχύουν την μακροπρόθεσμη προοπτική της διάρκειας ζωής του μεταλλείου, και από τις δραστηριότητές μας στην Τουρκία, οι οποίες συνεχίζουν να παρέχουν μια σταθερή βάση ρευστότητας.

Τα αποτελέσματά μας το 2025 αντικατοπτρίζουν άμεσα τη δέσμευση και την ικανότητα των εργαζομένων και των εργολάβων μας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες μας για την εστίασή τους στην ασφάλεια, την επιχειρησιακή πειθαρχία και τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κοιτάζοντας μπροστά στο 2026, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ασφαλή παράδοση των Σκουριών, στην ενίσχυση της λειτουργικής μας βάσης και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».