Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η εξόδιος ακολουθία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου, Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών. Η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Γύρω στις 12:00 η σορός της μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία.

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και άλλοι.

Νωρίτερα, η σορός της εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Το φέρετρο είναι σκεπασμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Ανάμεσα σε όσους προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής ήταν και ο Μιχάλης Κακούρης, βυζαντινολόγος στο Παρίσι, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα για να αποχαιρετήσει τη σπουδαία ακαδημαϊκό, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους του από τη Γαλλία.

Ο κ. Κακούρης, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε με θέρμη την προσωπικότητα της εκλιπούσας και τον ρόλο που διαδραμάτισε στην καρδιά της Ευρώπης. «Είμαι Βυζαντινολόγος στο Παρίσι και σήμερα ήρθα για την κηδεία της αγαπητής και σεμνής αδέλφου Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ» ανέφερε αρχικά. Σημείωσε δε με έμφαση ότι η ακαδημαϊκός «πραγματικά ήταν ο φάρος του Βυζαντινισμού στη Γαλλία επί σειρά ετών, για να μην πω για δεκαετίες».

​Αναφερόμενος στη δική του παρουσία στο λαϊκό προσκύνημα, ο Βυζαντινολόγος υπογράμμισε τη σημασία της απόδοσης τιμών σε μια τέτοια προσωπικότητα. «Σήμερα είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής να παραστούμε εδώ πέρα» τόνισε χαρακτηριστικά. Εξήγησε μάλιστα ότι η παρουσία του έχει θεσμικό χαρακτήρα, καθώς, όπως είπε, «εγώ αντιπροσωπεύω τους Γάλλους Βυζαντινολόγους και το Comité Français des Études Byzantines, δηλαδή τον Σύλλογο Βυζαντινών Σπουδών, την Ομοσπονδία Βυζαντινών Σπουδών στη Γαλλία».

«Ό,τι είχα να πω το είπα. Άλλωστε δεν φεύγει από κοντά μας. Η παρακαταθήκη της, η παρακαταθήκη για τον ευρωπαϊκό και τον εθνικό πολιτισμό φυσικά, θα είναι για πάντα κοντά μας. Αυτή είναι η αιωνιότητα που ανήκει στους ανθρώπους. Αιωνία της η μνήμη», δήλωσε από τη Μητρόπολη Αθηνών ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

«Ήρθα να αποχαιρετήσω με διακριτικότητα και τον προσήκοντα σεβασμό μια διαπρεπή επιστήμονα, μια πολύ σημαντική γυναίκα, μια μεγάλη Ελληνίδα. Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ άφησε με την εμβληματική προσωπικότητά της μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Αιωνία της η μνήμη», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έξω από το παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έγινε το λαϊκό προσκύνημα.