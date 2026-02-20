Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας την έναρξη του τελευταίου αποχαιρετισμού σε μια διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το λαϊκό προσκύνημα, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στις 13:00.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου και πρυτάνεως, Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ που έφυγε από τη ζωή στα 99 της, θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Κακλαμάνης: Άφησε μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος

«Ήρθα να αποχαιρετήσω με διακριτικότητα και τον προσήκοντα σεβασμό μια διαπρεπή επιστήμονα, μια πολύ σημαντική γυναίκα, μια μεγάλη Ελληνίδα. Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ άφησε με την εμβληματική προσωπικότητά της μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Αιωνία της η μνήμη» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έξω από το παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών.

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Ποια ήταν η ξεχωριστή γυναίκα που φώτισε ξανά το Βυζάντιο

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου του 1926 από Μικρασιάτες γονείς. Πατέρας της ήταν ο Νίκος Γλύκατζης, Μικρασιάτης έμπορος και επιστάτης των κτημάτων της οικογενείας της μητέρας της, Καλλιρόης, το γένος Ψαλτίδη, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας.

Έφτασαν στην Αθήνα, στη συνοικία του Βύρωνα, με τα πρώτα τους παιδιά ως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία μετά τη «Μεγάλη Καταστροφή».

Μόλις ήταν μόλις 6 ετών, εκφωνεί τους πρώτους της πολιτικούς λόγους στη γειτονιά της, διαβάζοντας μια εφημερίδα ανάποδα υπέρ του Βενιζέλου.

Εντάσσεται στην Αντίσταση σε ηλικία 14 ετών, το 1942, στη συνοικία της στον Βύρωνα, όπου είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά μηνυμάτων. Ολοκλήρωσε τις δευτεροβάθμιες σπουδές της στο 4ο Γυμνάσιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Αμέσως μετά τον πόλεμο, η τότε βασίλισσα Φρειδερίκη επιθυμεί να προσλάβει την καλύτερη φοιτήτρια της φιλολογίας. Παραβλέποντας τις πολιτικές απόψεις της Ελένης Αρβελέρ, την προσλαμβάνει ως γραμματέα του ιδρύματος που δημιούργησε για τα σπίτια των άπορων παιδιών. Παράλληλα, η Ελένη Αρβελέρ εργάζεται σκληρά για τη διεξαγωγή ερευνών για τη Μικρά Ασία και την Καππαδοκία. Θα δώσει στην οικογένειά της όλα όσα κέρδισε, και για τις έρευνές της στη Μικρά Ασία (1949-1953).

Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1953 για να συνεχίσει τις σπουδές της στην Écoledes Hautes Études, όπου ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Ιστορίας (1960). Το 1956 γνωρίζει τον Ζακ Αρβελέρ (1918-2010), που ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας και ο οποίος καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια του Παρισιού, τον οποίο παντρεύτηκε το 1957. Με τον Ζακ Αρβελέρ απέκτησε μία κόρη, τη Μαρί-Ελέν.

Δύο χρόνια μετά την άφιξή της στο Παρίσι, διορίστηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Γαλλία) (CNRS) και το 1964 έγινε διευθύντρια σπουδών του Κέντρου, ενώ το 1967 καθηγήτρια στη Σορβόννη. Το 1966 έλαβε το δίπλωμα doctorat ès lettres, με τη μελέτη της για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Γαλλίας (Byzance et la mer, Παρίσι: Presses universitaires de France).

Εξελέγη καθηγήτρια βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης το 1967. Διετέλεσε διευθύντρια του τμήματος Ιστορίας και πρόεδρος της επιτροπής έρευνας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (1969-1970), προσκεκλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (1973-1974), αντιπρόεδρος (1970-1973) και στη συνέχεια η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne (1976-1981, επίτιμη πρόεδρος από το 1981).

Διορίστηκε η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Ακαδημίας και καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού (1982-1989). Στη συνέχεια, διορίστηκε πρόεδρος του Κέντρου Ζορζ Πομπιντού (1989-1991), του οποίου ήταν αντιπρόεδρος από το 1976 έως το 1989.

Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος του Αμερικανικού Μουσείου Τέχνης (Γαλλία), αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Danielle Mitterrand, εμπειρογνώμονας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στην UNESCO, πρόεδρος και στη συνέχεια επίτιμη πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Ευρώπης, επίτιμη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών (από το 1975), γενική γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Ιστορικών Επιστημών (1980-1990), πρόεδρος και στη συνέχεια επίτιμη πρόεδρος της Παγκόσμιας Κίνησης Επιστημονικής Ευθύνης (MURS), πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου (Ελλάδα) (1999-2012), πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (1993-2022) και του Διεθνούς Ιδρύματος Dmitri Shostakovich.

Ήταν αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Βρετανικής Ακαδημίας, της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου και της Βουλγαρίας. Ήταν και επίτιμη διδάκτωρ πλήθους πανεπιστημίων (Λονδίνο, Χάρβαρντ, Βελιγράδι, Νέα Υόρκη, Νιου Μπράνσγουικ, Λίμα, Χάιφα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Παρισιού, Φριμπούργκ, Θεσσαλονίκη και Κρήτη).

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, μιλά στο Newsbeast για τις συμβουλές ζωής που του έδωσε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Στην προσωπικότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, στο έργο της, αλλά και στις συμβουλές ζωής που του έδωσε, όταν εκείνος ήταν ακόμη πρόεδρος στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, εστίασε μιλώντας αποκλειστικά στο «Newsbeast» ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Ο κ. Σιάσος υπογράμμισε χαρακτηριστικά για την πρώτη τους γνωριμία: «Είχα τη χαρά και την τιμή να τη γνωρίσω όταν ακόμη ήμουν πρόεδρος στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και μου είχε κάνει εντύπωση η διαύγειά της και οι συμβουλές ζωής που μου έδωσε, μετά την τόσο σπουδαία διοικητική πορεία που είχε, πέραν της ακαδημαϊκής της πορείας, ως πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και φυσικά πολλών άλλων διοικητικών θέσεων που κατείχε.

Είχαμε ευρέως συζητήσει πάνω σε αυτό και κυρίως εκεί που εστίασε, θέλοντας να με συμβουλεύσει, γιατί εγώ τότε μόλις είχα αναλάβει πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, ήταν στο να διοικώ με δικαιοσύνη. Εκεί επέμενε. Η θέση της ήταν ότι όποιος ασκεί διοίκηση θα πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Σε αυτό επέμενε και αυτό ήταν που μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση.

Πρόκειται για το πιο φωτεινό παράδειγμα Ελληνίδας πανεπιστημιακού με διεθνές κύρος. Θα έλεγα ότι αποτελεί για εμάς την πρέσβειρα του Ελληνικού Πολιτισμού και της Βυζαντινής Ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βέβαια η παρακαταθήκη που αφήνει θα εμπνέει προφανώς όλους τους επιστήμονες του κόσμου, γιατί ήταν μια διεθνής προσωπικότητα, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθότι ήταν και μια διακεκριμένη απόφοιτός μας και βέβαια υπήρξε και επίτιμη διδάκτορας του πανεπιστημίου μας».

Κλείνοντας ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε: «Το Πανεπιστήμιό μας με αίσθημα βαθιάς τιμής και συγκίνησης αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, μιας Ιστορικού, από τις πλέον εμβληματικές μορφές των Βυζαντινών σπουδών, διεθνώς. Ίσως την πιο σπουδαία Ελληνίδα πανεπιστημιακό και διακεκριμένη απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και επίτιμη διδάκτορα της ίδιας σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών».