Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Βελεστίνου, όταν ένα αυτοκίνητο με μητέρα και τρία παιδιά βγήκε εκτός πορείας, ανατράπηκε και διαλύθηκε στην άσφαλτο.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 20:20, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα με τον ουρανό του οχήματος στο οδόστρωμα, πριν ακινητοποιηθεί. Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το όχημα και να απεγκλωβίσει τα παιδιά της ηλικίας 3, 8 και 11 ετών, από τα συντρίμμια. Όλοι είναι σώοι και μόνο το τρίχρονο αγόρι φέρει ελαφρά τραύματα, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική. Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Παρά τις εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, δεν σημειώθηκε σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι την ώρα του ατυχήματος η ΠΑΘΕ ήταν σχεδόν άδεια από κίνηση.

Πιθανή αιτία ήταν μια γάτα που πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η οδηγός να χάσει τον έλεγχο, όπως δήλωσε η ίδια, σοκαρισμένη από το περιστατικό, σύμφωνα με το taxydromos.gr.